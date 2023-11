Preußen Münster muss sechsstellig für Feuerwerk zahlen

Vor dem Pokalspiel gegen den FC Bayern am 26. September: Fans von Preußen Münster schießen Raketen in die Luft.

Münster. Fans von Preußen Münster hatten vor dem Pokalspiel gegen Bayern München Raketen gezündet. Das kommt den Drittligisten jetzt teuer zu stehen.

Das Feuerwerk vor dem Anpfiff des DFB-Pokalspiels gegen Bayern München kommt Preußen Münster teuer zu stehen. Der Drittligist wurde vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) zu einer Geldstrafe von 106.950 Euro verurteilt. Münster-Fans hatten vor dem Anstoß der Erstrundenpartie laut DFB „mindestens 15 Feuerwerksbatterien und mindestens 20 weitere pyrotechnische Gegenstände“ gezündet.

Dadurch habe sich der Spielbeginn um drei Minuten verzögert, zudem sei in der 80. Minute ein Bengalisches Feuer abgebrannt worden. Der Verein hat dem Urteil zugestimmt, es ist damit rechtskräftig.

Bis zu 35.650 Euro der Strafe darf Münster für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden. Für den Klub ist es die höchste Strafe, die er jemals erhalten hat.

„Schwerer Rückschlag“ für Preußen Münster

„Gerade die schwierigen Jahre in der Regionalliga haben gezeigt, dass unsere Fans mit uns alle Höhen und Tiefen meistern und unabhängig von der Ligazugehörigkeit bedingungslos hinter dem Klub und der Mannschaft stehen“, sagte Münsters Sport-Geschäftsführer Peter Niemeyer: „Für diese Unterstützung sind wir sehr dankbar, können aber auch vor diesem Hintergrund die Ereignisse (...) nicht tolerieren, weil sie unseren Sportclub vor allem finanziell sehr stark belasten.“

Finanzgeschäftsführer Albrecht Dörries betonte: „Für einen Aufsteiger, der vor großen wirtschaftlichen und strukturellen Herausforderungen steht und der sich in vielen Bereichen dringend weiterentwickeln muss, um dauerhaft im Profifußball bestehen zu können, sind 125.585 Euro an Strafzahlung in Summe ein schwerer Rückschlag.“ (sid)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport