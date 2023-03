RB Leipzig: Gvardiol will es heute Haaland und Europa zeigen

Manchester/Leipzig. Josko Gvardiol und RB Leipzig treffen heute in der Champions League auf Manchester City. Er möchte sich für größere Klubs empfehlen.

Es war recht voll am Montag in der Chartermaschine nach Manchester. Trainer Marco Rose bekommt für das Achtelfinal-Rückspiel von RB Leipzig in der Champions League bei Manchester City heute (21 Uhr/Amazon Prime) also auf jeden Fall eine weitgehend schlagkräftige Elf zusammen. Die Grundvoraussetzung für die Aussichten auf das Viertelfinale. Das Hinspiel endete 1:1, deshalb stehen die Chancen bei 50:50.