Robin Gosens kann sich Karriereende auf Schalke vorstellen

Essen. Robin Gosens ist zwar noch im besten Fußballer-Alter. Ein mögliches Karriereende kann sich der Nationalspieler auch auf Schalke vorstellen.

Den Fußball-Zweitligisten Schalke 04 und Robin Gosens' derzeitigen Arbeitgeber Inter Mailand trennen sportlich Welten. Mit dem Herzen aber ist der deutsche Nationalspieler immer noch nah dran an den Königsblauen, die derzeit um den Aufstieg zurück ins Bundesliga-Oberhaus kämpfen.

Schalke werde „immer der Verein bleiben, gegenüber dem ich am meisten Sympathie in Deutschland habe“, sagte der gebürtige Emmericher nun in einem Sky-Interview und unterstrich erneut seine Affinität zu Königsblau. Mit 27 Jahren ist Gosens, der in diesem Winter innerhalb der Serie A von Atalanta Bergamo zu Inter gewechselt ist, noch weit entfernt vom Karriereende. Dennoch gönnte sich Gosens im Gespräch einen Blick in die Zukunft.

Robin Gosens: Das wünsche ich Schalke von ganzem Herzen

"Nur weil ich zu Inter gewechselt bin, heißt das nicht, dass ich die Bundesliga ausschließe“, sagte Gosens angesprochen auf seine Pläne. „Ich denke, dass meine Karriere nach der Zeit hier noch nicht das Ende bedeuten muss. Es wäre natürlich wunderbar, wenn sich der Zyklus damit schließt, meine Karriere in Deutschland zu beenden.“ Ein „glühender Abschied in Deutschland“ sei „nach wie vor mein Traum“.

Und da kommt natürlich Gosens' Herzensklub Schalke ins Spiel. "Vielleicht haben sie sich in vier Jahren gefangen und spielen wieder eine Rolle in der Bundesliga, was ich mir von ganzem Herzen wünschen würde", so Gosens. "Und vielleicht ist es dann ja tatsächlich der perfekte Moment, um meine Karriere dort zu beenden. Aber das ist alles Zukunftsmusik. Schauen wir mal, was bis dahin noch passieren wird.“

Schalke-Fan Robin Gosens ist seit 2020 deutscher Nationalspieler

Zunächst ist Gosens allerdings auf dem besten Weg, den größten Erfolg seiner bisherigen Laufbahn zu feiern. Titelverteidiger Inter führt die Serie A an, hat jedoch nur einen Punkt Vorsprung auf Stadtrivale AC Mailand und den SSC Neapel.

Der Außenspieler ist zunächst ausgeliehen, sein Vertrag beinhaltet eine Kaufoption für Mailand. Gosens war 2017 von Heracles Almelo aus den Niederlanden nach Bergamo in die italienische Serie A gewechselt. Seit September 2020 zählt der Emmericher auch zum Kreis der Nationalmannschaft, mit der er an der Europameisterschaft im Sommer 2021 teilgenommen hat. (fs)

