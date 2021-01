Julia Taubitz ballt die Hand zur Faust: Die Rodlerin wurde am Königssee Doppel-Weltmeisterin.

Rodeln Rodel-WM: Goldene Krönung für Taubitz am Königssee

Schönau am Königssee. Rodlerin Julia Taubitz kürt sich zur Doppel-Weltmeisterin. Eggert/Benecken fahren in die Geschichtsbücher, Loch ohne Gold.

Weil auch Siegerehrungen in Corona-Zeiten ihrer eigenen Komposition folgen müssen, lieferte die Zeremonie vom Königssee plötzlich ein sehr treffendes Bild. Natalie Geisenberger hing der frischgebackenen Weltmeisterin Julia Taubitz die Medaille um. Es war mehr als die Gratulation der Zweiten an die Erste. Es wirkte wie die Übergabe des Staffelstabes. Die Doppel-Olympiasiegerin und vierfache Einzel-Weltmeisterin hat ihre rechtmäßige Erbin gefunden.

Julia Taubitz, die in Oberhof trainierende Erzgebirglerin, dominierte diese 50. Rodel-Weltmeisterschaften auf beeindruckende Art. Champion im Sprint, Weltmeisterin im Einzel und Silber mit dem Team – viel mehr geht nicht. „Das hört sich wundervoll an“, lachte die 24-Jährige. Zumal hinter der Musterschülerin von Heimtrainer Jan Eichhorn die deutschen Frauen mit Natalie Geisenberger, Dajana Eitberger und Anna Berreiter wie schon im Sprint einen Vierfachtriumph feierten. Den gab es zuletzt vor 14 Jahren, eine ganze Rodel-Generation zurück, bei der WM 2007 in Igls.

Rodel-Duo Eggert/Benecken holt vierten WM-Titel in Serie

Für die bronzene Dajana Eitberger hatte sich nach der Rückkehr aus der Babypause schon mit dem Start ein Wunsch erfüllt. Nun wurde mit Bronze, ihrer ersten WM-Einzelmedaille, ein Traum für die Ilmenauerin wahr. Kurzerhand erklärte sie diesen 31. Januar für sich und Natalie Geisenberger zum in­ternationalen Muttertag, „weil wir gezeigt haben, was alles möglich ist.“ Julia Taubitz, gedanklich schon mit der Auswahl der Getränke für die kleine Siegfeier beschäftigt, sagte zum deutschen Erfolgsgeheimnis: „Wir pushen uns gegenseitig. So werden wir gemeinsam stärker.“

Gegenseitig gepusht haben sich über all die Jahre auch die Doppelsitzer. Und nun hatten Toni Eggert und Sascha Benecken nicht nur eine goldene Punktlandung hingelegt, sondern auch ein Rennen für die Geschichtsbücher des Sports. Zum vierten Mal hintereinander fuhren die beiden Thüringer auf den WM-Gipfel und gehören jetzt mit den Oberhofern Stefan Krauße/Jan Behrendt und den Bayern Patric Leitner/Alexander Resch zur erlesenen Riege der Rekord-Weltmeister.



Wie haben wir das gemacht? Toni Eggert und Sascha Benecken schreien nach ihrem vierten WM-Titel in Serie ihre Freude heraus. Foto: DPA

Hauchdünner Sieg von Eggert/Benecken vor Wendl/Arlt

Nach einer emotional aufreibenden Saison fiel eine Last von den beiden ab. „Es ist ein unglaubliches Gefühl“, sagte Toni Eggert, „wir hatten trotz aller Rückschläge immer an unseren Zielen festgehalten und mit viel Aufwand gearbeitet. Nun hat es erstmals funktioniert.“ Und wie! Mit zwei Tausendsteln – nicht mehr als zwei Streichholzlängen – vor ihren Rivalen Tobias Wendl/Tobias Arlt waren Eggert/Benecken in den finalen Lauf gestartet. Als Polster ein Nichts, als Druck ein Tonnengewicht. „Die Anspannung war brutal“, gab Benecken zu, „zwischen den Läufen hab‘ ich gedacht, ich werde langsam zu alt dafür.“

Ausgerechnet am Königssee schloss sich für die beiden ein Kreis. Hier, wo Anfang November mit ihrem positiven Corona-Test eine bange Zeit der Ungewissheit begann, folgte nach dem Winter ihres Missvergnügens die goldene Genugtuung zum Saisonhöhepunkt.

Acht Weltcupsiege - aber kein WM-Gold für Felix Loch

Die blieb für Felix Loch aus. Trotz Heimvorteils und einer Serie von acht Siegen in acht Weltcuprennen hatte der Top-Favorit im Männerrennen dem russischen Titelverteidiger Roman Repilov den Vortritt lassen müssen – und in der Teamstaffel den Österreichern.

Johannes Ludwig verpasste als Fünfter Edelmetall – wieder einmal. Für den Moment zeigte er sich enttäuscht: „Ärgerlich, mir fehlte das letzte Quäntchen.“ Dennoch steht un­term Strich Ludwigs beste Saison. „Fast jedes zweite Rennen auf dem Podium, damit bin ich nicht unzufrieden“, sagte der 34-Jährige.