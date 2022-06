Rot-Weiss Essen: Nach Rother-Verletzung - Dabrowski gibt Entwarnung

Essen. Die Verletzung von Björn Rother machte Fans von Rot-Weiss Essen Sorgen. Doch Trainer Christoph Dabrowski glaubt an eine schnelle Rückkehr.

Dass die Spieler von Rot-Weiss Essen mit einem freien Montag in die dritte Vorbereitungswoche auf die Saison 2022/2023 starten, sei ihnen gegönnt. Sie haben es sich laut dem Coach auch verdient.

"Das muss jetzt auch mal sein. Jeder muss durchschnaufen. Das waren sehr intensive drei Tage. Wir haben ja schon am Freitagmorgen trainiert, gemeinsam gegessen und dann stand schon die Abfahrt Richtung Leer auf dem Programm", erklärt Christoph Dabrowski.

Der RWE-Trainer gegenüber dieser Redaktion: "Wir waren drei Tage zusammen, die Jungs haben sehr viel kommuniziert und gelacht. Das war wirklich schön zu sehen. Der Trip war auch eine Teambuildingmaßnahme, inklusive drei Testspielen gegen unterklassige Gegner. Sportlich möchte ich das gar nicht bewerten. Alle haben sich gut bewegt und die Kugel laufen lassen. Nur darum ist es sportlich an diesem Wochenende gegangen."

Rot-Weiss Essen: Björn Rother fällt wohl nicht länger aus

Und klar: kein Spieler sollte sich verletzen. Am Sonntag ging der Plan nicht ganz auf. Denn beim Blitzturnier, bei dem RWE Zweiter wurde, . Doch während noch am Sonntag in den Sozialen Medien unter den Fans über eine längere Ausfallzeit philosophiert wurde, gab der Coach am Montag Entwarnung. "Björn hat einen Schlag auf den Fuß einstecken müssen, aber das ist wohl nichts Ernstes. Er hat mir sofort signalisiert, dass da nichts Wildes passiert sei. Er wird jetzt aber zur Sicherheit noch einmal von unseren Physios durchgecheckt und dann hoffen wir, dass er vielleicht schon am Dienstag oder Mittwoch im Training dabei ist."

Felix Bastians vor Rückkehr in die Mannschaft

Gut möglich, dass dann auch wieder Felix Bastians zur Mannschaft stoßen wird. Der 34-jährige Routinier verpasste nämlich die rot-weisse Teambuildingmaßnahme in Norddeutschland. Warum? Die Antwort gibt Dabrowski: "Felix hatte einen Weisheitszahn quer sitzen und da musste der Doc ran. Er hatte jetzt mit der Wundheilung zu kämpfen und war deshalb kein Thema für das Wochenende. Ich denke, dass er in dieser Woche zurückkommen wird." Nach dem freien Montag stehen nämlich am Dienstag und Mittwoch schon wieder Doppel-Einheiten auf dem Trainingsplan, bevor es am Freitag (1. Juli, 19.30 Uhr) im Stadion an der Hafenstraße gegen Bundesligist Borussia Mönchengladbach geht.

