Rückenschwimmer Ole Braunschweig WM-Achter über 50 Meter

Rückenschwimmer Ole Braunschweig hat seine Einzelstarts bei den Weltmeisterschaften im japanischen Fukuoka mit einem achten Platz beendet.

Über 50 Meter schlug der Berliner in 24,93 Sekunden an. Zu Bronze, das der Chinese Xu Jiayu gewann, fehlten Braunschweig 43 Hundertstelsekunden. Weltmeister wurde Weltrekordhalter Hunter Armstrong in 24,05 Sekunden vor seinem amerikanischen Landsmann Justin Ress.