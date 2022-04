Schalke-Fans können sich um Dauerkarten für 2022/23 bewerben

Gelsenkirchen. Schalke 04 wird für die neue Saison „einige Dauerkarten“ vergeben. Fans können sich bereits jetzt anmelden. Kinder-Ticketpreise bleiben gleich.

Der FC Schalke 04 erlebt im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga ein Hauen und Stechen. Selbiges dürften sich die Fans beim Kampf um die freiwerdenden Dauerkarten für die königsblaue Saison 2022/23 liefern. Wie die Gelsenkirchener mitteilten, werden „einige Dauerkarten“ der Preiskategorien 1 bis 3 frei – wie viele genau, ließ S04 im Unklaren.

Die Schalke-Fans, die sich den Traum einer Dauerkarte erfüllen wollen, sollten sich beeilen: Bei dem Vergabeverfahren muss auf der Klub-Homepage online ein Formular ausgefüllt werden. Die Anträge werden chronologisch abgearbeitet, Schalker Mitarbeiter werden sich anschließend bei den Interessenten telefonisch melden. Da dies viel Zeit in Anspruch nehmen wird, rechnet Schalke 04 mit letzten Dauerkarten-Zuteilungen im Juni.

Auf Schalke kosten 17 Erstliga-Spiele bis zu 884 Euro

Die gute Nachricht für die ganz jungen Schalke-Fans, die schon über eine Saisonkarte für die Arena AufSchalke verfügen oder künftig eine haben werden: Die Preise bleiben unabhängig von der noch ungeklärten Ligenzugehörigkeit stabil. „Dieser Schritt ist den Verantwortlichen des Vereins besonders wichtig“, heißt es von Seiten der Schalker, die am Freitag (18.30 Uhr/Sky) beim SV Sandhausen antreten, „da er es jungen Schalkern ermöglicht, aktiv am Vereinsleben teilzunehmen und die Spiele des S04 regelmäßig zu besuchen.“

Wer in der neuen Saison alle Schalke-Partien in der Arena sehen will, muss als Vollzahler zwischen 190,50 und 884 Euro für 17 Erstliga-Heimspiele sowie zwischen 137 und 754 Euro für 17 Zweitliga-Heimspiele bezahlen.

Die aktuellen Dauerkarten-Inhaber, die ihr Ticket in der laufenden Saison nicht ausgesetzt haben, werden zudem vom FC Schalke 04 zeitnah im Mai telefonisch kontaktiert und über die Kompensation der fünf Spiele, die berechnet wurden, aber aufgrund der Corona-Bestimmungen nicht besucht werden konnten, informiert. (fs)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport