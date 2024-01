Schalke-PK live: Welche Lehre zieht Geraerts aus HSV-Pleite?

Gelsenkirchen. Schalke 04 trifft Freitag auf Kaiserslautern. Auf der Pressekonferenz spricht Trainer Geraerts über die Partie. Hier gibt‘s den Live-Ticker.

Der FC Schalke 04 hat sich den Auftakt in die zweite Saisonhälfte der 2. Bundesliga ganz anders vorgestellt. 0:2 gegen den Hamburger SV - das war nicht das, was Trainer Karel Geraerts nach der harmonischen und zielführenden Vorbereitung an der portugiesischen Algarve sehen wollte. Umso wichtger, dass die Königsblauen ihre Lehren aus der Heimpleite ziehen und sie an diesem Freitag (18.30 Uhr/Sky) beim 1. FC Kaiserslautern antreten. Wie Schalke die erste Auswärtspartie des Jahres angeht, verrät Geraerts vorher in der Pressekonferenz, zu der es hier den Live-Ticker gibt.

Schalke 04 kann sich in der Tabelle nach unten absichern

Ein Sieg in Kaiserslautern hätte besondere Bedeutung: Das Geraerts-Team (14./20 Punkte) könnte die im Tabellenkeller um einen Platz und einen Punkt schlechter platzierten Pfälzer distanzieren. Hansa Rostock (gegen SV Elversberg) und Eintracht Braunschweig (je 17 Punkte/1. FC Magdeburg) haben auch keine lösbaren Aufgaben am Wochenende. Wie Karel Geraerts deshalb sein Team einstellt, lesen Sie hier.

