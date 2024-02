Schalke: Tillmann über die gestiegenen Bierpreise im Stadion

Gelsenkirchen Die Bierpreise auf Schalke sind deutlich angestiegen - das sorgt für Unmut bei den Fans. Der Vorstandsvorsitzende erklärt sich.

5,10 Euro zahlen Fußballfans des FC Schalke 04 seit Neuestem für ein Stadionbier in der Veltins Arena. Die Reaktionen der Anhänger fielen bei X (vormals Twitter) unterschiedlich aus. Von Verständnis („Bis auf Wasser voll in Ordnung“ und „Ist echt tragbar“) bis zu Unmut über die Erhöhungen („Mannschaft spielt scheiße, Vorstand wird nach Vetternwirtschaft besetzt, Finanzvorständin spart uns immer weiter runter, aber die Fans sollen mehr zahlen. Gibt bessere Momente, um das zu machen. Sehr „guter“ Einstand von Tillmann“) ist alles mit dabei.

Im Interview auf der vereinseigenen Homepage erklärt der Vorstandsvorsitzende Matthias Tillmann die Preiserhöhung - und äußert Verständnis für die Fans: „Ein nicht ganz schmerzfreier Schritt - gerade für unsere Fans, das wissen wir natürlich. Hier kann ich aber gern ein Beispiel geben, das diesen Schritt erklärt: Seit 2019 sind die Kosten für Bier, nicht nur bei uns, sondern auch in der Kneipe nebenan, um rund 20 Prozent gestiegen.“

Alle Getränke auf Schalke werden teurer - und die Speisen auch

Während der Bierpreis um 50 Cent anstieg, wurden auch weitere Getränke, wie zum Beispiel Coca-Cola (4,90 Euro statt 4,50 Euro) und Wasser (4,20 Euro statt 3,80 Euro), sowie sämtliche Speisen teurer. Eine Bratwurst kostet nun 3,30 Euro statt 3,10 Euro, eine Portion Pommes gibt es für 3,90 Euro statt 3,70 Euro.

Vor der kürzlich eingeführten Erhöhung waren die Preise für Bier und Co - auch Wasser und Softdrinks erlebten eine deutliche Preissteigerung - nicht angehoben worden. Im Sinne der Wirtschaftlichkeit sei eine Kostensteigerung nun aber alternativlos, sagt Tillmann. Es sieht aber so aus, als würde es nicht nur bei den Anpassungen der Getränkepreise bleiben. „Wir haben auch über Preisanpassungen in anderen Bereichen nachdenken müssen. Für uns ist dabei klar, dass wir gleichzeitig Maßnahmen ergreifen müssen, die unseren Fans spürbar zugutekommen werden“, sagt Tillmann. Diese würden aktuell entwickelt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport