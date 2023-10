Schlechteste Bilanz seit 20 Jahren: Deutsche Beach-Duos raus

Der Deutsche Nils Ehlers in Aktion. Mit seinem Partner ist er bei der WM im Achtelfinale ausgeschieden.

Tlaxcala Viertelfinals bei einer Beach-Volleyball-WM ohne deutsche Beteiligung? Das gab es seit 20 Jahren nicht mehr. In Mexiko aber scheitern auch die beiden letzten deutschen Duos früh.

Die Beach-Volleyball-Duos Nils Ehlers und Clemens Wickler sowie Svenja Müller und Cinja Tillmann sind bei der WM jeweils im Achtelfinale ausgeschieden und haben das schlechteste deutsche Abschneiden seit 20 Jahren perfekt gemacht.

Die deutschen Meisterinnen Müller/Tillmann unterlagen am Donnerstag den Brasilianerinnen Taina Silva Bigi/Victoria Lopes Pereira Tosta 1:2 (19:21, 24:22, 13:15). Das ebenfalls in Hamburg trainierende Männer-Team Ehlers/Wickler unterlag wenig später im mexikanischen Tlaxcala den Polen Bartosz Losiak/Michal Bryl 18:21 und 16:21. Dass kein deutsches Duo im Viertelfinale einer WM steht, gab es zuletzt 2003 in Rio de Janeiro.

Bei den neun Weltmeisterschaften seither holten Teams des Deutschen Volleyball-Verbands (DVV) einmal Gold, einmal Silber und einmal Bronze bei den Damen und einmal Gold, einmal Silber und dreimal Bronze bei den Herren. Im vergangenen Jahr in Rom waren Müller/Tillmann mit der Bronzemedaille abgereist.

Bereits in der ersten K.o.-Runde ausgeschieden waren Laura Ludwig/Louisa Lippmann (Hamburg) und Sandra Ittlinger/Karla Borger (Stuttgart).