Sieg gegen Kanada: Basketballer unterstreichen Ambitionen

Berlin. Im zweiten Testspiel vor der WM besiegen Schröder und Co. die mit NBA-Stars gespickten Kanadier mit 86:81.

Ein Jahr nach dem Bronze-Coup bei der Heim-EM haben die deutschen Basketballer in Berlin ihre Ansprüche auf eine WM-Medaille unterstrichen. Gegen Mitfavorit Kanada gewannen Kapitän Dennis Schröder und Co. ihr zweites Testspiel mit 86:81 (50:34). 16 Tage vor Beginn der Weltmeisterschaft in Japan, Indonesien und auf den Philippinen ist Deutschland auf Kurs.

Vor 12.387 Zuschauern in der ausverkauften Arena am Ostbahnhof führten der vor allem in der Schlussphase starke Franz Wagner (18 Punkte), Daniel Theis (17) und Schröder (16) das Team zum Achtungserfolg gegen die mit NBA-Stars wie Shai Gilgeous-Alexander gespickten Kanadier.

Supercup am Wochenende

Auf dem Weg zur WM geht es nun nach Hamburg, wo am Wochenende der Supercup mit China, Neuseeland und erneut Kanada ansteht. Derweil muss Bundestrainer Gordon Herbert seinen Kader noch auf zwölf Spieler reduzieren.

Vor den Augen von Freunden und Familie war es vor allem für Franz und Moritz Wagner ein besonderer und emotionaler Abend, erstmals spielten das Bruderpaar von Orlando Magic zusammen für Deutschland in ihrer Geburtsstadt. „Ich versuche das einfach zu genießen“, sagte Moritz Wagner bei MagentaSport.

Defensiv gesteigert, Offensiv fahriger beginn

Im Vergleich zum Spiel gegen Schweden, als Deutschland nach gutem Start lange wackelte, forderte Bundestrainer Herbert: „Die ersten drei Viertel müssen besser werden.“ Vor allem in der Defensive steigerten sich Schröder und Co. und dominierten bei den Rebounds. Offensiv deuteten die Deutschen nach etwas fahrigem Beginn an, was bei der WM von ihnen zu erwarten sein kann.

Andreas Obst, gegen Schweden noch unglücklich, fand von draußen wieder zu seiner Treffsicherheit und ließ die Halle mit einem Dreier zum 42:28 toben. Weniger glücklich dürften die Deutschen die ersten Minuten nach der Halbzeitpause gestimmt haben, als sie in nur 2:45 Minuten einen 0:13-Lauf kassierten.

Die Gastgeber zogen zwischenzeitlich durch mehrere Treffer von der Dreierlinie wieder davon, ließen Kanada im Schlussviertel aber noch einmal heran kommen. Franz Wagner sicherte mit mehreren starken Aktionen den Sieg. (sid)

