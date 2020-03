So erlebte der Ex-Bochumer Bastians die Coronavirus-Epidemie

Tianjin Seit 2018 spielt Felix Bastians für den chinesischen Klub Tianjin Teda. In einem Interview spricht der 31-Jährige über die Folgen in der Stadt.

Quarantäne, Fiebermessen, Schutzmasken, Geisterstraßen - China-Legionär Felix Bastians hat die Coronavirus-

Epidemie mit seinem Klub Tianjin Teda selbst erlebt. „Tianjin ist eine Stadt mit 15 Millionen Einwohnern. Alles war wie leer gefegt. Da hat kein Restaurant offen, nichts. Solche Szenarien kennt man sonst nur aus Katastrophenfilmen“, schilderte der Fußballprofi aus Bochum in einem Interview der „Sport Bild“ (Mittwoch).

Bastians hält sich derzeit in Deutschland auf

Der Spielbetrieb in der chinesischen Eliteliga ist aufgrund des neuen Coronavirus ausgesetzt, Bastians weilt derzeit ebenso wie Teda-Trainer Uli Stielike in Deutschland. Im Trainingslager des Clubs in Thailand „wurde jeden Tag Fieber gemessen“, sagte der 31 Jahre alte Bastians. Stielike habe die fünf Ausländer im Team gebeten, „nicht direkt die Flucht zu ergreifen, sondern dabei zu bleiben. Als Zeichen für die Mannschaft.“

Der Trainingsauftakt ist für den 14. März geplant. „Vorher passiert nichts“, sagte Bastians, „weil die chinesischen Teamkollegen ihre zwei Wochen Quarantäne einhalten müssen.“ Er habe auf der 25-stündigen Rückreise aus dem Trainingscamp nach Deutschland seine „Sagrotan-Flasche aufgebraucht“, berichtete Bastians.

Zahl der Toten liegt in China bei 2981

Die Zahl der Toten durch das neue Coronavirus ist in China um 38 gestiegen. Damit sind in Festlandchina bereits 2981 Todesfälle zu beklagen, wie die nationale Gesundheitskommission am Mittwoch in Peking berichtete. (dpa)