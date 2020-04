Als man Sporttexte noch in der Telefonzelle diktierte

Neulich fragte mich ein Bekannter, wie wir in Zeiten der Corona-Krise weiterhin die Seiten füllen wollen. Es gäbe doch überhaupt keinen Sport mehr. Das ist leider korrekt. Aber die Zeiten der reinen 1:1-Berichterstattung sind im Sportjournalismus ohnehin seit Jahrzehnten vorbei. Das Coronavirus hat jetzt unser aller Leben verändert. Auch den Sport.

Und deshalb ist es ebenso wichtig wie richtig, dass wir Sportjournalisten in dieser globalisierten Welt den Lesern verstärkt Orientierungshilfen geben. Wann und unter welchen Bedingungen wieder an Wettkämpfe zu denken ist, wie die Athleten mit dieser Lage klarkommen.

Sorgfalt geht vor Schnelligkeit

Der Sportjournalismus hat sich in den vergangenen Jahrzehnten verändert. Alles muss immer schneller gehen. Als ich vor über 35 Jahren mit meiner Arbeit bei der Zeitung begann, hatte man auch Druck, weil der Bericht zum Redaktionsschluss fertig zu sein hatte. Heute müssen die Reporter sofort ihre Nachrichten twittern, auf Facebook teilen und dem Online-Portal übermitteln. Möglichst noch mit Fotos oder einem Video. Was sich nicht ändern sollte: Sorgfalt geht vor Schnelligkeit.

Früher war nicht alles besser – aber anders. Ein Kollege sagte mal: „Wir hatten goldene Zeiten – wussten es aber nicht.“ Man hatte mehr Zeit zur Recherche, man konnte länger an schönen Formulierungen feilen. Doch es mussten auch einige Hürden genommen werden. Wenn ich erzähle, wie ich früher bei Europacup-Spielen in der Halbzeitpause in eine Telefonzelle gerast bin, um den ersten Teil meines Textes der Telefonaufnahme zu diktieren, können die jungen Kollegen nur schmunzeln. Es war ein bisschen Glück dabei, wer am anderen Ende der Leitung gerade Dienst hatte. Der eine hatte den Namen Abramczik noch nie gehört, aber das Buchstabieren kostete Zeit. Der andere machte Formulierungsvorschläge, was wiederum Nerven kostete. Manchmal hämmerten sogar Fußball-Fans an der Tür der Telefonzelle, weil sie der Familie zu Hause mitteilen wollten, wie sauber der Abi die Flanke in den Strafraum gebracht hatte.

Briefe für "Oberarschloch Lelgemann"

Ja, es gab eine Zeit vor dem Handy und dem Internet. Und man bekam die Reaktionen der Leser noch von der Post zugestellt. Der eine adressierte schon den Briefumschlag mit „Oberarschloch Lelgemann“, weil ihm mein Formel-1-Kommentar nicht gepasst hatte. Der andere schickte mir den fein aufgeklebten Zeitungsausschnitt mit dem Tippfehler in der Überschrift, wo „Luder Beerbaum“ statt „Ludger Beerbaum“ stand, fügte aber in Sütterlin-Schrift hinzu: „Sie haben mir ein Lächeln ins Gesicht gezaubert.“ Heute würde so eine Panne einen Shitstorm im Internet auslösen

Nicht nur die Technik, auch die Nähe zu den Sportlern hat sich verändert. Mein früherer Chef wohnte noch bei Fußball-Weltmeisterschaften mit der Mannschaft im Hotel, lag mit den Spielern am Pool. Ich fuhr mit dem damals besten deutschen Handball-Team Tusem Essen im Mannschaftsbus zu den Auswärtsspielen. Man wusste alles – verriet aber nicht alles.

Kumpel-Journalismus auch heute noch Gift

Mit den Jahren habe ich gelernt, dass zu viel Nähe kritischem Journalismus schadet. Kompetenz besteht nicht darin, möglichst viele Spieler und Trainer zu duzen. Kumpel-Journalismus ist Gift. Nicht nur im Sport. Früher und heute.

Was auch bleibt: Eine gute Geschichte ist eine gute Geschichte. Sportberichterstattung kann unterhalten, muss es jedoch nicht zwangsläufig. Der Blick hinter die Kulissen, einen komplizierten Sachverhalt verständlich aufbereiten und kritisch einordnen – diese Qualitäten sind zeitlos.