Andre Agassi, der gezähmte Rebell

60 Turniersiege, davon acht Grand-Slam-Titel, eine olympische Goldmedaille, insgesamt 101 Wochen die Nummer 1 der Weltrangliste. Keine Frage, Andre Agassi, der an diesem Mittwoch 50 Jahre alt wird, gehört zu den Großen des Weltsportes. Dennoch beschreiben die bloßen, noch nicht einmal vollständigen Zahlen einer Ausnahmekarriere den Tennisprofi nur unbefriedigend.

Der Rebell

Um die Bedeutung von Andre Agassi für ganze Generationen von Tennisspielern einordnen zu können, bedarf es eines kurzen Blicks in die bundesrepublikanische Sportgeschichte. Ab den 70er-Jahren begann sich Tennis auch in Deutschland Richtung Volkssport zu entwickeln, die Zahl der Tennisvereine jedenfalls vervierfachte sich von 1965 bis 1980. Der Sport öffnete sich zwar den Menschen, aber lange noch nicht neuen Ideen. Wer Tennis spielte, folgte einem elitären Kodex, der sich sichtbar in einer streng gelebten Kleiderordnung manifestierte. Wer Tennis spielte, trug Weiß. Und dann kam Andre Agassi.

Drei Jahre lang verweigerte der schrille Farben tragende junge Mann, der bereits mit 16 Jahren als Profi in den Tenniszirkus eingestiegen war, die Teilnahme am Turnier in Wimbledon, dem Hort der Tradition. Ob sich der Sohn eines armenisch-iranischen Einwanderers in die USA möglicherweise auf dem Rasen auch keine Chancen ausrechnete, ist nicht auszuschließen. Selbstverständlich gewann er als Underdog bei seiner ersten Teilnahme 1992 dann doch das Turnier.

Öffentlichkeitswirksam lebte der Paradiesvogel, der mit Ohrringen, wild wallender Haarmähne und Jeanshose über die Tennisplätze schillerte, seine „Rebellion“ weiter aus. Zur Vielschichtigkeit des plakativ „Rockstar des Tennis“ genannten Sportlers gehört auch, dass er später mit Toupet spielte, um das in der Werbung lukrativ vermarktete Image zu bewahren.

Der Zweikämpfer

Fourth-seed Andre Agassi, left, and top-seeded Boris Becker speak at the net after Agassi eliminated Becker in the semifinals of the U.S. Open Tennis Tournament in New York, Saturday, Sept. 8, 1990. Agassi won 6-7, 6-3, 6-2, 6-3. (AP Photo/Peter Morgan) Foto: Peter Morgan / AP

Andre Agassis außergewöhnliche Karriere zeigt sich auch an der Liste seiner Gegner. Zu Beginn lieferte sich der US-Amerikaner packende Duelle mit Boris Becker. Die unterschiedlichen Paradiesvögel aus Las Vegas und Leimen unterhielten über Jahre hinweg auch mit Scharmützeln jenseits der Center Courts. Bei den 14 Duellen auf dem Platz, die die Chronisten addierten, führt Agassi 10:4.

In der Endphase seiner Karriere hatte Agassi sich dann mit dem elf Jahre jüngeren Roger Federer ausein­anderzusetzen. Der Schweizer war auch Gegner im letzten Turnierfinale des US-Amerikaners, passenderweise den US-Open. Hatte Agassi den jungen Federer regelmäßig bezwungen, war er am Ende chancenlos.

Der größte Rivale blieb für Agassi jedoch sein Landsmann Pete Sampras. Eine Dauerfehde, die 1995 ihren Höhepunkt fand: Fünf Endspiele bestritten die beiden Profis mit den unterschiedlichen Spielstilen (Aufschlag vs. Return) und der unterschiedlichen Außenwirkung (kontrolliert vs. extrovertiert) mit dem Höhepunkt beim Finale der US Open. Agassi betrat den Platz als Nummer 1 – und verlor. Das Spiel sollte ihn brechen: „Am Ende verliere ich immer, weil da immer Pete ist. Wie immer Pete“, schrieb er in seiner 2009 erschienenen Autobiographie „Open“.

Der Junkie

Auch wenn Andre Agassi 1996 noch Gold bei den Olympischen Spielen in Atlanta gewann, hatte mit der Finalniederlage bei den US-Open 1995 der Abstieg begonnen. Zehn Jahre im Tenniszirkus forderten ihren Tribut. Agassi spielte mit Schmerzen, rutschte in der Weltrangliste ab. Die Pleite gegen den Rivalen Sampras hatte sich zudem im Kopf eingenistet. 1997 wurden dann Drogen, das Aufputschmittel Chrystal Meth, wichtiger als Tennis.

Den Druck, den er sein Leben lang verspürte, beschreibt er wiederum in „Open“: „Bei uns zu Hause war die Stimmung davon abhängig, ob ich gut oder schlecht trainierte, ob ich gewann oder verlor.“ Sein Vater, einst Boxer im Iran, hatte für den Sohn die Erfüllung des amerikanischen Traums im Kopf. Um jeden Preis. Immerhin brachte vermutlich die in der Tennis-Akademie des wegen seiner Erfolge, aber auch seiner Härte berühmt-berüchtigten Nick Bollettieri früh gelernte Disziplin Agassi zurück in die Spur – und 1999 zurück an die Spitze der Weltrangliste: „Ich habe Tennis nie geliebt, erst mit 27 Jahren habe ich mich selber für Tennis entschieden“, sagte Agassi nach dem Ende seiner Karriere einmal über Kindheit und Einfluss des Vaters.

Der Ehemann

ARCHIV - 21.10.2017, Kanada, Vancouver: Die ehemalige deutsche Tennisspielerin Steffi Graf und ihr US-amerikanischer Ehemann Andre Agassi kommen zur David Foster Foundation 30th Anniversary Miracle Gala and Concert. (zu dpa: "Andre Agassi feiert am 29. April seinen 50. Geburtstag") Foto: Darryl Dyck/The Canadian Press/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: Darryl Dyck / dpa

Wie sein Verhalten in den frühen Jahren auf dem Platz – Agassi beschrieb sich im Interview mit dem britischen TV-Sender BBC rückblickend mal als „launische Persönlichkeit“ – war auch das Privatleben eher schillernd. Einer skandalträchtigen „Beziehung“ mit der 28 Jahre älteren Barbra Streisand Anfang der 90er-Jahre folgte eine Ehe mit der Schauspielerin Brooke Shields, die er „nie wollte“.

Ab 1999 ging der Gigant des Tennis seine wohl schwierigste Aufgabe mit allem gebotenen Ehrgeiz an. Agassi hatte sich in eine Gigantin des Tennis verguckt – und versuchte ihr Herz zu gewinnen. Lange vergeblich, wie er später einmal erzählte. „Neun Jahre“ habe es gedauert, sagte er einmal der BBC, möglicherweise im Scherz, bis Steffi Graf mit ihm ausgehen mochte. 2001 konnte Agassi dann doch höchstöffentlich seinen Erfolg feiern, bei der Hochzeit mit der Brühlerin, die damals zumindest in der Selbstdarstellung kaum gegensätzlicher als der bis dahin selbstinszenierungsfreudige Paradiesvogel sein konnte.

In Las Vegas führt das Paar, das zwei Kinder hat, ein weitgehend unauffälliges Leben und lässt sich nur zum Spaß gelegentlich auf dem Tennisplatz blicken. Der Rebell hat offenbar das Glück und seinen Frieden gefunden.