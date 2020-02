Boxen: Christina Hammer aus Dortmund wagt den Neuanfang

Aus einer Niederlage, sagen Leistungssportler, könne man mehr lernen als aus zehn Siegen, sofern man bereit ist, die richtigen Schlüsse zu ziehen. Ob ihre Folgerungen korrekt waren, muss sich noch zeigen. Aber dass Christina Hammer bereit war, ihr Leben neu zu ordnen nach der ersten Niederlage ihrer Karriere im 25. Kampf, steht außer Frage. Am Samstag (21.45 Uhr) steigt die Dortmunder Profiboxerin in der EWS-Arena in Göppingen erstmals wieder in den Ring, seit sie im April des vergangenen Jahres ihren WM-Titel der World Boxing Organisation (WBO) im Mittelgewicht nach fast neun Jahren Regentschaft an US-Superstar Claressa Shields (24) verloren hatte.

Florence Muthoni ist die erste Gegnerin

Acht Runden à zwei Minuten sind angesetzt, Gegnerin ist Florence Muthoni (34), eine in Deutschland lebende Kenianerin. Aber das ist nicht entscheidend. Entscheidend ist, was „Lady Hammer“ zeigen möchte: Dass sie mit 29 Jahren bereit ist, noch einmal von vorn zu beginnen. „Ich sehe das schon als Neustart“, sagt sie. „Ich musste nach der Niederlage einiges verändern. Für mich gilt: Jetzt erst recht!“ Die Veränderungen, die die im Säuglingsalter aus Kasachstan nach Deutschland gekommene Athletin vornahm, sind einschneidend.

Christina Hammer hat sich von ihrem langjährigen Trainer Dimitri Kirnos (84) getrennt, ist aus Dortmund nach Hamburg-Eppendorf gezogen und arbeitet seit rund vier Monaten in einem Leistungszen­trum mit Landestrainer Christian Morales (38). „Ich hätte diesen Schritt schon früher gehen sollen. Herr Kirnos ist zwar für sein Alter noch sehr fit, aber ihm fehlte die richtige Strategie, und mit 84 ist es körperlich einfach nicht mehr möglich, eine Sportlerin auf WM-Niveau zu trainieren“, sagt sie.

In Dortmund sei alles auf sie zugeschnitten gewesen, „da war ich der Boss“. Aber es täte ihr gut, sich in Hamburg, wo Morales eine Reihe an aussichtsreichen Talenten aus dem Amateur- und Profibereich trainiert, neu ein- und auch mal unterzuordnen. „Für mich ist wichtig, dass ich im Boxen vorankomme. Und das Gefühl habe ich in Hamburg uneingeschränkt“, sagt sie. Christian Morales teilt dieses Gefühl. „Man merkt, dass Christina jahrelang zur Weltspitze zählte und dort auch hingehört. Sie arbeitet sehr professionell und mit dem totalen Fokus darauf, an alte Erfolge anzuknüpfen“, sagt er.

Dem Management von Bernd Bönte angeschlossen

Man habe viel an der Athletik gearbeitet, die Beinarbeit und die rechte Schlaghand verbessert und dadurch einen ökonomischeren Boxstil eingeführt. „Auch taktisch gab es Optimierungsbedarf. Aber wir sind auf einem guten Weg“, sagt er. Wie viel sie davon schon am Samstag wird zeigen können, vermag Christina Hammer, die sich der neuen Managementagentur Pyx des früheren Klitschko-Managers Bernd Bönte angeschlossen hat, nicht zu sagen. Wie ihr Neuanfang gestaltet werden soll, weiß sie dagegen genau. Zunächst möchte sie, ein Sieg über Muthoni vorausgesetzt, den vakanten WM-Titel der International Boxing Organization (IBO) – fünftwichtigster Verband hinter den vier Branchengrößen WBO, IBF, WBA und WBC – gewinnen, um sich wieder in eine gute Herausfordererposition zu bringen.

Und dann hofft sie auf einen Rückkampf gegen Claressa Shields, auch wenn sie vor zehn Monaten chancenlos war und sich die US-Amerikanerin in Richtung Mixed Martial Arts zu orientieren scheint. „Ich hasse es zu verlieren. Deshalb würde ich sehr gern die Chance bekommen, die Niederlage geradezurücken“, sagt Christina Hammer.

Im Mittelpunkt wird sie am Samstag aber nicht stehen. Und das liegt an Firat Arslan (49). Der ehemalige Weltmeister der WBA im Cruisergewicht fordert im Hauptkampf (23 Uhr) den südafrikanischen IBO-Champion Kevin Lerena (27) heraus. Siegt der vom Hamburger Promoter Erol Ceylan gemanagte Deutsch-Türke, wäre er gewichtsklassenübergreifend der älteste Profiboxer der Geschichte, der einen WM-Titel erobert. US-Star Bernard Hopkins war bei seinem letzten WM-Kampf im November 2014 zwar ebenfalls 49 (und einige Monate älter als Arslan), gewann den Titel aber mit 48 Jahren und 53 Tagen. „Ich glaube an meinen Sieg, auch weil es meine letzte Chance ist“, sagt der Boxer.

Firat Arslan gilt als Musterathlet

Arslan, der über jede Trainingseinheit Buch führt, gilt als Musterathlet. Er ist seit dem Einstieg in den Profibereich 1997 stets aktiv geblieben. Allerdings werden ihm gegen den starken Lerena, der im März 2019 die deutsche Hoffnung Artur Mann (29/Hannover) in Runde vier ausknockte, nur geringe Siegchancen eingeräumt, auch wenn der Südafrikaner sagt: „Firat ist einzigartig, ich habe größten Respekt vor ihm und sehe ihn als Idol an.“ Firat Arslan sagt: „Ich will beweisen, dass Alter kein Maßstab ist.“