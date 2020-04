Bubi Scholz: Der Absturz eines großen Boxers

Sein Leben schreibt eine der dramatischsten Geschichten eines deutschen Sportlers. Gustav Wilhelm Hermann Scholz, den sie damals, nach dem Krieg, in Prenzlauer Berg wegen seiner schmächtigen Gestalt immer „Bubi“ nannten, wäre am Sonntag 90 Jahre alt geworden. Bubi Scholz, eine Legende des Boxsports, der am 21. August 2000 im Alter von 70 Jahren in einem Pflegeheim in Hoppegarten verstarb, machte schon zu seinen Zeiten als Deutscher Meister und Europameister nicht nur im Boxring von sich reden, sondern zählte auch außerhalb des Seilgevierts als Geschäftsmann, Schlagersänger und Buchautor zur Prominenz.

Foto: dpa

Die Geschichte des Bubi Scholz ist mehr als die eines Faustfechters, der in seiner Karriere Höhen und Tiefen erlebte. Bubi Scholz ist in seinem Erfolg wie in seiner Tragik eine große dramatische Figur. Erst tänzeln, dann taumeln: Er ist der Prototyp des Boxers, der sich aus der Armut nach oben kämpft und dann nicht mit dem Reichtum und der Popularität klar kommt. Kein Wunder, dass der kometenhafte Aufstieg des jungen Boxers im Nachkriegsdeutschland mit anschließendem tragischen Niedergang, der 1984 in der Tötung an seiner Frau den Tiefpunkt fand, verfilmt wurde.

Bubi Scholz gewann 1957 im Berliner Olympiastadion die Europameisterschaft

Bubi Scholz ist in der Zeit des Wirtschaftswunders in Deutschland zu einem Idol geworden. Auf dem Schwarzmarkt tauschte er die ersten Boxhandschuhe ein. 200 Mark gab es 1948 für den ersten Kampf in einem Zirkuszelt. Tolle Technik, energischer Einsatz, attraktives Aussehen: Scholz entwickelte sich zum Publikumsliebling. Nicht nur, aber auch bei den Frauen.

Einige Kämpfe sind bei den Box-Fans unvergessen. 1951 wurde er Deutscher Weltergewichts-Meister gegen Walter Schneider. Nach schwerer Tuberkulose-Erkrankung und 18-monatiger Pause schickte er 1957 eine andere Legende, das Kölner Original Peter de Aap Müller, im Fight um die Deutsche Meisterschaft in der dritten Runde auf die Bretter. Ein Jahr später nahm Scholz die nächste Stufe auf der Erfolgsleiter, als er im Berliner Olympiastadion den Franzosen Charles Humez mit einem Aufgabesieg als Europameister ablöste. Wie populär Scholz damals war, zeigte sich an diesem Abend, als Peter Frankenfeld seine Samstagabend-Show im Fernsehen unterbrach, um der Nation den Triumph zu verkünden.

Die Karriere des Bubi Scholz sollte unvollendet bleiben

Die Krönung der Karriere blieb Scholz allerdings versagt, als er 1962 gegen den US-Amerikaner Harold Johnson umstritten nach Punkten um die Weltmeisterschaft unterlag. Nach dem Karriere-Ende verlor er zunehmend die Kontrolle über sein Leben: Alkohol- und Tabletten-Exzesse, Streitigkeiten mit seiner Frau. Am 22. Juli 1984 erschoss Bubi Scholz seine Ehefrau Helga im Alkoholrausch durch die geschlossene Badezimmertür. Der Fall beherrschte die Schlagzeilen. Er war so spektakulär, dass später sogar eine Dokumentation mit dem Titel „Der dramatische Abstieg des Bubi Scholz“ in der ARD-Reihe „Die großen Kriminalfälle“ gesendet wurde. In der Doku war immer wieder dieser eine Satz zu hören. Der gebrochene Mann, der 25 Jahre zuvor einer der größten Sportstars des Nachkriegs-Deutschlands war, wiederholte die Worte nach der schicksalsträchtigen Nacht vom 22. auf den 23. Juli 1984 noch und noch. „Ich wollte Helga da doch nur rausholen“, sagte der Ex-Boxer. Der damals 64-jährige Scholz wurde verhaftet, nachdem seine Frau Helga, von einer Schusswunde am Kopf tödlich getroffen, in der Gästetoilette der schmucken Scholz-Villa im Berliner Westend gefunden wurde. Es war schnell klar, dass der stark alkoholisierte Scholz seine ebenso betrunkene Ehefrau mit einem Schuss aus einem Jagdgewehr durch die geschlossene Tür getötet hatte. War es ein Unfall, fahrlässige Tötung, Totschlag oder gar Mord? Der Prozess fand natürlich große Aufmerksamkeit. Das Gericht verurteilte Bubi Scholz wegen fahrlässiger Tötung seiner Frau zu einer dreijährigen Haftstrafe. „Man tötet vielleicht auch das, was man liebt“, lautete das Fazit von Staatsanwalt Willi Wiedenberg. Es war der Schlusspunkt eines erschütternden Dramas eines Paares, deren Liebe langsam aber stetig erkaltete und dann von dem tödlichen Schuss unwiederbringlich beendet wurde.

Bubi und Helga Scholz: Das Glamour-Paar des deutschen Sports

Helga Druck war keine 16 Jahre alt, als sie den jungen Profiboxer Bubi Scholz kennen und lieben lernte. Sie war immer an seiner Seite. Während seines schnellen Aufstiegs zu einem der besten deutschen Boxer, während seiner schweren Zeit nach einer Tuberkulose-Erkrankung und während seines sensationellen Comebacks. Helga Scholz war 29 Jahre lang Ehefrau und Managerin, sie saß immer am Ring.

Helga und Bubi waren das Glamour-Paar des deutschen Sports. Sie gingen mit Romy Schneider, Curd Jürgens oder Hardy Krüger aus. Doch von Jahr zu Jahr wurde die Beachtung der Medien und damit die Popularität geringer. Bubi tröstete sich, indem er Abend für Abend die Filme seiner großen Kämpfe anschaute. Aber die Vergangenheit ließ sich nicht zurückholen und die Gegenwart nur noch mit immer größeren Rationen Alkohol ertragen. Das Paar versuchte nach außen, den Schein der großen Liebe zu wahren. In ihrer Villa gifteten sie sich von Tag zu Tag mehr an. Bis zum traurigen Endpunkt in der heißen Nacht des 22. Juli 1984.

Und auch nach der Entlassung fand Bubi Scholz nicht mehr sein Lebensglück. Mehrere Augenoperationen, mehrere Schlaganfälle und zuletzt auch noch die Alzheimersche Krankheit versetzten dem einstigen Meisterboxer einen Tiefschlag nach dem anderen. Ein großer Sportler und ein Mensch mit vielen Schwächen wäre am Sonntag 90 Jahre alt geworden.