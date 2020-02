Coronavirus: Schweiz verbietet Sport-Großveranstaltungen

Bern. Das Coronavirus legt den Sport in einem ganzen Land lahm. In der Schweiz sind bis zum 15. März alle Großveranstaltungen verboten worden.

Im Zuge der Coronavirus-Epidemie sind in der Schweiz alle für dieses Wochenende angesetzten Fußballspiele der 1. und 2. Liga abgesagt worden. Die Swiss Football League (SFL) reagierte damit auf eine Anordnung des Bundesrates, wonach in der Schweiz ab sofort alle Sport-Veranstaltungen mit mehr als 1000 teilnehmenden Personen bis mindestens zum 15. März verboten werden.

Über die folgenden Termine der SFL soll in der kommenden Woche in Absprache mit Behörden und Clubs entschieden werden, teilte der Ligaverband mit. Auch der nächste Auftritt des FC Basel in der Europa League könnte gefährdet sein, sofern der Club für den 12. März ein Heimspiel im Achtelfinale zugelost bekäme.

Betroffen sind auch Partien der höchsten Eishockey-Ligen. In der Schweizer National League stehen vom 7. März an die Meisterschafts-Playoffs an. Im Mai findet in der Schweiz die Eishockey-WM statt.

In der Schweiz waren bis Freitag 15 Menschen positiv auf den Erreger Sars-CoV-2 getestet worden. Mehr als 100 Menschen befanden sich aktuell in Quarantäne.