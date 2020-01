Pokljuka Denise Herrmann beschert den deutschen Biathletinnen beim Rennen über 15 km den ersten Weltcup-Sieg der Saison.

Denise Herrmann gewinnt Biathlon-Einzel von Pokljuka

Denise Herrmann hat beim Weltcup in Pokljuka das Einzelrennen über 15 Kilometer gewonnen und damit den deutschen Biathletinnen den ersten Saisonsieg beschert. Die 31-Jährige schoss am Freitag in Slowenien erstmals in ihrer Karriere viermal fehlerfrei und sicherte sich damit ihren ersten Sieg im schwersten aller Biathlonrennen. Bei ihrem fünften Weltcuperfolg verwies sie mit 59,2 Sekunden Vorsprung Olympiasiegerin und Weltmeisterin Hanna Öberg (1 Fehler) aus Schweden auf Rang zwei. Dritte wurde die fehlerfrei gebliebene Französin Anais Bescond (+ 1:15,7 Minuten).

Das starke Teamergebnis rundete die ebenfalls ohne Strafminute gebliebene Franziska Preuß als Fünfte ab. Vanessa Hinz schaffte es nach zwei Fehlern auf Rang 15, Karolin Horchler wurde 20. Janina Hettich beendete das Rennen auf Rang 26, Maren Hammerschmidt kam als 42. ins Ziel.(dpa)