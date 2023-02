Der Traum von der Partie gegen die Nummer 1 des Schachs

Düsseldorf. Der Vizeweltmeister im Schnellschach Vincent Keymer tritt mit Stars und Talenten bei einem Schachturnier in Düsseldorf an.

Einmal gegen die Nummer eins spielen, einmal den besten deutschen Schachspieler herauszufordern. Dieser Traum wurde für zehn Düsseldorfer Talente unter zehn Jahren am Mittwoch wahr. Für Vincent Keymer, der mit 18 Jahren schon zur Weltklasse zählt und im Dezember Vizeweltmeister im Schnellschach wurde, war das Simultanturnier gegen die Talente nur das Aufwärmen für das WR Chess Masters, das bis zum 26. Februar im Düsseldorfer Hyatt Regency Hotel ausgetragen wird. Es ist seit vielen Jahren das am besten besetzte Schachturnier in Deutschland.

Ein Russe unter der Flagge des Welt-Schachverbands

Vincent Keymer trifft auf sehr starke Gegner. Turnierdirektor Sebastian Siebrecht und Veranstalter Wadim Rosenstein haben fünf Großmeister und fünf Talente verpflichtet. Zu letzteren gehört auch Vincent Keymer. „Bei meinem ersten Superturnier im Januar in Wijk bin ich ergebnistechnisch etwas hinter den Erwartungen zurückgeblieben“, sagt Keymer, der in Wijk bei zehn Remis drei Niederlagen hinnehmen musste. „Mein Ziel hier in Düsseldorf ist es, besser abzuschneiden und weniger unnötige Partien zu verlieren.“

Als Favorit geht die Nummer zwei der Welt, Ian Nepomnjatschi, ans Brett. Der Russe spielt in Düsseldorf unter der Flagge des Welt-Schachverbands. Für ihn ist es die Generalprobe für das WM-Duell im April gegen den Chinesen Ding Liren. Zu diesem Match kommt es, weil der amtierende Weltmeister Magnus Carlsen seinen Titel nicht verteidigen will.

Neben Vincent Keymer sind mit dem Usbeken Nodirbek Abdusattorov (18), dem Inder Gukesh (16) und Praggnanandhaa (17) sowie dem Russen Andrey Esipenko (20) noch vier junge Großmeister am Start, denen zugetraut wird, in nicht allzu ferner Zukunft schon um die Weltmeisterschaft zu spielen.

Zehn Teilnehmer spielen ein Rundenturnier

Weitere starke Spieler in Düsseldorf sind der Niederländer Anish Giri, der in Wijk vor Weltmeister Magnus Carlsen gewonnen hatte, sowie die US-Amerikaner Levon Aronian und Wesley So. Die zehn Teilnehmer spielen ein Rundenturnier, bei dem jeder gegen jeden eine Partie bestreitet. Der Spieler, der nach neun Runden die meisten Punkte hat, gewinnt die Hauptprämie von 40.000 Euro. Bei Punktgleichheit an der Spitze entscheiden Schnell- und Blitzschach-Play-off-Partien um den Sieg.

Nach den „WR Chess Masters" ist schon der nächste Höhepunkt des Schachs in Düsseldorf geplant. Vom 18. bis 20. Juni findet dort die erste offene Mannschaftsweltmeisterschaft des Weltschachbundes Fide statt. Es ist nicht die erste Weltmeisterschaft in Düsseldorf. 1908 gewann dort Emanuel Lasker gegen seinen Herausforderer Siegbert Tarasch.

