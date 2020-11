Dominic Thiem: Österreicher lehrt Rafael Nadal das Fürchten

Er ist kein Mann, der sich gern auf die Schultern klopft. Dominic Thiem gilt eher als bescheidener, zurückgenommener, ausgeglichener Zeitgenosse, der lieber den Gegner als sich selbst lobt. Aber am Dienstagabend musste Österreichs „Sportler des Jahres 2020“ dann doch einmal eine Ausnahme in eigener Sache machen. Es waren die Momente nach dem begeisternden 7:6, 7:6-Sieg gegen Rafael Nadal bei den ATP-Finals, der inoffiziellen Tennis-WM in London, als Thiem ebenso gelassen wie selbstbewusst verkündete: „Es war das beste Spiel, das ich in diesem Jahr gemacht habe – vielleicht sogar eines der besten in meiner ganzen Karriere.“

Was schon etwas heißen wollte in einer Saison, in der Thiem das Australian-Open-Finale erreicht hatte und sich nach dem Restart der Tennistour mit einem Finalsieg über den Deutschen Alexander Zverev zum US-Open-König aufschwang. Dass sich Thiem noch vor den Großmeistern Novak Djokovic oder Nadal für das Halbfinale des Saison-Schlusspunkts qualifizierte, dass er den spanischen Kämpfertypen in zwei nervenzehrenden Tiebreaks besiegen konnte, all das ist längst kein Zufall mehr – sondern die Logik einer bemerkenswerten Persönlichkeits- und Karriere-Entwicklung. „Thiem ist nicht mehr der Kronprinz, sondern er gehört zu den ganz Großen. Er ist einer von ihnen, auf Augenhöhe“, sagt der frühere Superstar John McEnroe, „mit dem US-Open-Sieg hat er eine neue Stufe auf dem Weg nach oben gezündet.“

Topanwärter auf den WM-Thron

Ganz ähnlich wie Nadal (34) wurde Thiem lange Zeit als aussichtsreicher Titelkandidat in der Spezialdisziplin auf Sand wahrgenommen, als möglicher Erbe des bulligen Mallorquiners. Doch der 27-Jährige nahm es frühzeitig überall und immer mit den Szenegrößen auf, er trat ihnen mit Mut und Mumm und aller gebotenen Entschlossenheit in den Weg. Thiem wollte nicht nur gut aussehen gegen die Roger Federers, Djokovics und Nadals, er wollte sie besiegen und Pokale gewinnen. Zuversicht schöpfte er dabei regelmäßig aus seiner starken Physis, aus einem Trainingspensum, das ihn von vielen Mitbewerbern abhob – und das ihm auch mental Vorteile verschaffte. „Wenn du weißt, dass du diese langen Wege gehen kannst, wieder und wieder, dann gibt dir das innerlich auch Ruhe“, sagt Thiem. Schon frühzeitig in seiner Karriere, noch als Neuling im Wanderzirkus, hatte Thiem ohne Arroganz, sondern mit nüchterner Betrachtung erklärt: „Ich habe mehr gearbeitet als die meisten. Und das wird sich hoffentlich auch auszahlen.“

Nun ist Thiem, vor allen anderen Rivalen, der Topanwärter auf den WM-Thron. Nach Siegen über Nadal und Titelverteidiger Stefanos Tsitsipas (Griechenland) steht heute sein letztes Gruppenspiel beim Turnier der besten Acht des Jahres an – gegen den Russen Andrej Rubljow (Sky/15 Uhr). Auch wenn Thiem bereits fürs Halbfinale qualifiziert ist, er wird gewinnen wollen und seinen Weg weitergehen. „Ich traue mir im Moment Großes zu“, sagt er. Und zwar mit Recht.