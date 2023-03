EM-Kampf in Bochum: Großes Heimspiel für Boxer Agit Kabayel

Dortmund/Bochum. Agit Kabayel boxt am Samstag in seiner Heimatstadt um den EM-Titel im Schwergewicht. Hinter dem Bochumer liegen drei komplizierte Jahre.

Es ist ein sonniger Samstagmorgen. Doch in der Spielbank Hohensyburg in Dortmund sind die Blicke finster. Agit Kabayel und sein Kontrahent Agron Smakici sind nicht zum Spielen da. Sie sollen sich angucken. Möglichst grimmig. Böse gucken gehört zum Geschäft. Face to Face, Staredown heißt es, wenn sich Boxer vor ihrem Kampf anstarren, um die Werbetrommel zu rühren und sie mit ihren Blicken klarmachen: Freunde werden wir im Ring nicht sein. Kabayel und Smakici lassen keinen Interpretationsspielraum: Im Kampf um den Titel als Schwergewichtseuropameister wird es am Samstag im Ruhrcongress in Bochum keinen Austausch von Nettigkeiten geben. Doch als die Kameras ausgeklickt haben, verschwindet der finstere Blick, da gibt es statt Schlägen Schulterklopfer. Das eine ist die Inszenierung, das andere der echte Respekt zweier Boxer voreinander.