Essen: So kämpfte sich Nicole Schott zurück aufs Eis

Nicole Schott will in Neuss zum sechsten Mal Deutsche Meisterin im Eiskunstlauf werden.

Nicole Schott muss den Gesprächstermin um eine halbe Stunde verschieben. Sie muss erst noch zum Schuster. Ihr Schlittschuh ist kaputt. Für eine Eiskunstläuferin ist das durchaus ein Grund, um nervös zu werden. Sie muss ihren Schuhen zu 100 Prozent vertrauen können. Dann die Entwarnung: Alles in Ordnung. Es musste nur eine Kleinigkeit repariert werden. Die 25-Jährige kennt das schon. Immerhin sind ihre Schuhe schon drei Jahre alt. Nicole Schott muss lachen. „Ich bin da etwas eigen. Andere wechseln ihre Schuhe im Schnitt alle vier Monate – aber für mich müssen sie richtig eingelaufen sein, wie Pantoffeln.“

Es muss von Kopf bis Kufe eben alles passen, wenn sie sich kunstvoll in die waghalsigsten Sprünge und Drehungen über dem harten Eis wirft. Und gerade jetzt muss alles sitzen, denn am Freitag und Samstag tritt Nicole Schott bei der Deutschen Meisterschaft an – in Neuss, nicht weit von ihrer Heimatstadt Essen entfernt. Einmal mehr gehört sie zu den Favoritinnen. Fünfmal stand die Sportsoldatin ganz oben – zuletzt 2019.

Und Nicole Schott ist in Form. Erst vor wenigen Wochen schaffte sie die Qualifikation für die im Februar beginnenden Olympischen Winterspiele in Peking – als bisher einzige Deutsche. Es ist ihre zweite Olympia-Teilnahme nach 2018. Im südkoreanischen Pyeongchang wurde sie Achtzehnte. Ihr Ziel für die DM: „Wer als Einzige schon die Olympia-Norm hat, der will natürlich auch bei den Deutschen den Titel“, sagt sie selbstbewusst.

Schott: "Ich konnte phasenweise keine zehn Minuten stehen"

Dass sie wieder so stark auf dem Eis ist, war in diesem Jahr keine Selbstverständlichkeit. Zwar ist Nicole Schott seit Jahren eine der besten deutschen Eiskunstläuferinnen. Doch im August erkrankte sie an Gürtelrose. Die Infektion warf sie aus der Bahn. „Ich konnte phasenweise keine zehn Minuten am Stück stehen“, erzählt die Spitzensportlerin, die sonst an fünf von sieben Tagen auf dem Eis steht, auch an ihren freien Tagen viel Ausgleichssport treibt. Nun war ihr Körper komplett geschwächt. Hinter ihr liegt ein harter Weg. Kopf, Körper und Kufen mussten neu zueinanderfinden.

Nicole Schott zeigt nach Krankheit ihre Kunst wieder auf dem Eis. Foto: Imago

Die ersten Wettkämpfe der Saison bestritt Nicole Schott noch mit halber Kraft, noch immer bekommt sie spezielle Physiotherapien, muss sie dringend Stress vermeiden. Doch genauso ehrgeizig wie ihren Sport geht sie auch ihren Heilungsprozess an. „Man nimmt von solchen Erfahrungen ja auch immer sehr viel fürs Leben mit“, sagt sie. Überraschende Sätze für eine 25-Jährige. Aber in der Tat: Nicole Schott gehört in ihrem Sport zu den Erfahrensten. Die Weltspitze wird dominiert von US-Amerikanerinnen, Asiatinnen und vor allem Russinnen – viele nicht älter als 15. „So wie es momentan aussieht, werde ich in Peking die älteste Teilnehmerin sein“, sagt Nicole Schott und lacht. Aber sie weiß auch: „Deutschland hat den Anschluss verpasst.“ Nach über zehn Jahren bei Deutschen Meisterschaften erkennt sie das Nachwuchsproblem ihres Sports schon an der Meldeliste: „Früher waren wir ungefähr 20 Teilnehmerinnen, heute können wir froh sein, wenn wir sechs sind.“

Um ganz nach oben zu kommen, haben sich die Bedingungen verschärft. „Ich bin froh, dass ich eine normale Kindheit mit dem Leistungssport verbinden konnte. Das ging zu meiner Zeit noch. Heute ist es viel schwieriger geworden. Man muss noch viel früher anfangen, auf sehr hohem Niveau zu trainieren.“ Schwer zu sagen, ob ihre Karriere heute noch genauso verlaufen wäre. „Es geht ja darum, dass man als Kind Spaß am Sport hat – das ist immer der Anfang. Wenn der Spaß stimmt, will man auch erfolgreich werden.“

Erst Neuss, dann Peking

Für Nicole Schott, die mit drei Jahren in der Eishalle Essen-West erstmals auf Schlittschuhen stand, war der Spaß der ausschlaggebende Faktor, um nach ihrer Erkrankung wieder anzugreifen. „Ich wusste nicht, ob ich noch konkurrenzfähig sein würde“, sagt sie. „Es gibt für mich zwei Gründe, irgendwann aufzuhören. Entweder, weil es mir keinen Spaß mehr macht, oder weil ich merke, dass ich auf höchstem Niveau nicht mehr mithalten kann. Ich sage immer: Lieber ein halbes Jahr zu früh als ein halbes Jahr zu spät aufhören.“

Doch dieser Gedanke spielt gerade keine Rolle. Die Olympischen Spiele – „das sind immer noch die Ringe“ – waren ihr großes Fernziel, das sie erreicht hat. Doch vor Peking ist Neuss. Am Samstag will Nicole Schott zum sechsten Mal Deutsche Meisterin werden. „Es ist schön, mal wieder so nah an Zuhause zu sein“, sagt sie. Seit 2014 trainiert sie am Bundesstützpunkt in Oberstdorf, dort hat sie ihre neue Heimat gefunden.

Doch sie freut sich auf ihre Rückkehr, hofft auf viele Freunde und Weggefährten. Ihnen will sie eine gute Show bieten. Jetzt müssen nur noch die Schuhe halten.