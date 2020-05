Frank Stäbler macht sich im Hühnerstall fit für Olympia 2021

Essen/Musberg. Ausnahmeringer Frank Stäbler wollte in diesem Jahr mit Olympia-Gold seine Karriere beenden. Die Pläne haben sich geändert.

Frank Stäbler verbringt aktuell mehrere Stunden täglich auf der Baustelle. Im schwäbischen Dorf Musberg entsteht sein neues Zuhause, direkt neben dem Bauernhof der Eltern. Stäbler möchte am liebsten in diesem Jahr in dem Neubau Weihnachten feiern gemeinsam mit Ehefrau Sandra und Töchterchen Alia Marie. „Bei unserem Haus läuft alles nach Plan“, sagt der 30-Jährige im Gespräch mit dieser Redaktion.

Das gilt für einen anderen Lebensbereich nicht. Eigentlich wollte Stäbler in diesem Sommer nach Japan fliegen. Deutschlands bester Ringer hatte sich zum Ziel gesetzt, bei den Olympischen Spielen in Tokio eine Medaille zu holen. Danach wollte er seine Karriere beenden. Doch die Corona-Pandemie wirbelte seinen Plan durcheinander.

Es war an einem Montag, als Stäbler die letzten Unterschriften unter die Verträge für sein Bauprojekt setzte. „Das war einer der glücklichsten Tage meines Lebens“, sagt der Schwabe. Am Dienstag verhagelte es ihm dann die Laune. Das Internationale Olympische Komitee (IOC) verkündete damals, die Sommerspiele zu verschieben. „Das war für mich ein Schlag ins Gesicht“, sagt Stäbler, der als Goldkandidat galt.

„Meinen letzten Kampf wollte ich nicht gegen Corona verlieren“

Er stellte sich daraufhin die Frage, ob es Sinn machen würde, seinen Körper noch weitere zwölf Monate zu schinden. Stäbler sprach mit seiner Familie, mit den Trainern. Am Ende stand der Entschluss. Er ging in seine Trainingshalle, in dessen Boden der Schriftzug „Tokio 2020“ eingelassen ist. Stäbler überklebte die letzte Ziffer mit einer „1“ und bereitete sich fortan auf das Turnier im kommenden Jahr vor. „Meinen letzten Kampf wollte ich nicht gegen Corona verlieren“, sagt er.

Wer seine sportliche Biografie kennt, weiß, warum Stäbler nicht aufgeben konnte. Der Ringer hat im griechisch-römischen Stil große Titel gewonnen. Stäbler war in drei unterschiedlichen Gewichtsklassen Weltmeister. Hinzu kommen zwei Goldmedaillen bei Europameisterschaften. „Aber mit Olympia habe ich noch eine Rechnung offen“, sagt er.

2012 in London war Stäbler noch etwas grün hinter den Ohren. Hinzu kamen Lospech und umstrittene Entscheidungen der Kampfrichter. Es reichte nur für Platz fünf. 2016 plagte sich Stäbler mit Verletzungen herum. Er reiste mit einem gerissenem Syndesmoseband nach Rio de Janeiro und kehrte als Olympia-Siebter zurück. Nun soll es in Tokio mit der ersehnten Medaille klappen.

Stäbler stemmt Gewichte und macht Klimmzüge

Dafür verbringt Stäbler viel Zeit im Hühnerstall. Den hat er mit seinen Freunden und Verwandten zum Trainingszentrum umgebaut. Es war eine Reaktion auf einen langjährigen Streit mit dem Ringer-Verein TSV Musberg, der im Rauswurf aus der örtlichen Trainingshalle endete. Dieser Zwist war für Stäbler letztendlich ein Glücksfall. „Ich konnte trainieren, als im ganzen Land die Sportstätten gesperrt waren“, sagt er. Kämpfe mit Trainingspartner sind nicht möglich. Stattdessen stemmt Stäbler Gewichte und macht Klimmzüge. Er geht auch auf die Matte. Dann packt er sich eine Lederpuppe und ringt diese zu Boden.

Stäbler hofft, bald wieder mit Gegnern aus Fleisch und Blut zu kämpfen. Zumindest im Training, mit Turnierstarts rechnet er in den kommenden Monaten nicht mehr. „Aber ich lasse mich davon nicht verrückt machen“, sagt Stäbler. „Ich habe ja meine Erfahrungen in Wettkämpfen gemacht, die kann mir keiner nehmen.“

Dass so eine lange Karriere aber auch Schmerzen verursacht, will der Sportler nicht verhehlen. „Beim Ringen geht jedes Training auf die Knochen, und das spüre ich jetzt“, sagt Stäbler. Deshalb plant er trotz seiner 30 Jahre das Karriereende. Andere Sportler legen in diesem Alter erst los. „Wenn mir jemand sagt, dass Roger Federer mit 38 Jahren noch Weltklasse ist, entgegne ich immer mit kleinem Augenzwinkern: Der hat auch keine direkten Zweikämpfe, die weh tun“, sagt Stäbler.

Von 76 Kilogramm runter auf 67

Der Schweizer Tennisstar muss vor den Grand-Slam-Turnieren auch kein Gewicht reduzieren. Bei Stäbler gehört das aber zum Trainingsplan dazu. „Meine Gewichtsklasse ist für Olympia gestrichen worden“, sagt er. „Deshalb muss ich von 76 Kilogramm auf 67 Kilogramm runterkommen.“ Im April 2021, rund vier Monate vor Beginn der Wettkämpfe im Tokio, wird Stäbler beginnen, sein Gewicht zu reduzieren. Er will sich quälen, um erfolgreich aus seinem letzten großen Kampf zu gehen.

Die große Olympiaparty hat Stäbler nach seiner Rückkehr geplant. Das Haus, um seine Gäste zu empfangen, steht bis dahin. Fehlt nur noch die Medaille.