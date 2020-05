Fußball, Handball, Basketball: Welche Regeln jetzt für NRW im Sport gelten

Ab Samstag, 30. Mai, gilt: Die Ausübung von Sportarten auch mit unvermeidbarem Körperkontakt und in geschlossenen Räumen (zum Beispiel Fußball, Handball, Basketball, Hockey, aber auch Ringen oder Judo) wird wieder gestattet, ebenso der Betrieb in Hallenbädern. Außerdem sind sportliche Wettbewerbe im Kinder-, Jugend- und Amateurbereich wieder zulässig. Die Nutzung von Umkleide- und Sanitäranlagen ist unter Auflagen gestattet. Aber, merkt der LSB erneut an: Auch hier gibt es noch keine konkrete Verordnung des Landes und: Steigen die Corona-Fallzahlen zu stark, werden weder diese noch weitere Lockerungen nicht umgesetzt.

Für die Vereine in NRW geht es nun darum, den Wiederbeginn des Sports regelkonform umzusetzen. Das stellt viele vor große Herausforderungen. Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) hat deshalb auf seiner Homepage eine große Übersicht mit Beiträgen der 60 Spitzenverbände (von Handball- über Tischtennis-Bund bis zum Deutschen Alpenverein) aufgeführt. Dort können sich die Vereine generell erkundigen, welche Maßnahmen ihr Fachverband zur Fortführung des Trainingsbetriebs in ihrer Sportart bei gleichzeitiger Einhaltung der Hygiene-Regeln empfiehlt.

NRW-Staatssekretärin für den Sport, Andrea Milz, dämpfte daher auch zunächst etwas die Erwartungen. Beim Starttermin 30. Mai handele es sich "um eine Richtgröße". "Klammern Sie sich nicht an dieses Datum. So ist das nicht gemeint“, sagte Milz. Das Infektionsgeschehen müsse ständig betrachtet und bewertet werden. „Es ist nicht so gemeint, dass sich alle Sporttreibenden auf den 30. Mai stürzen.“

Staatssekretärin Andrea Milz ruderte bei den angekündigten Lockerungen teilweise zurück. Foto: ederico Gambarini / dpa

Allerdings: Ob diese Regeln in der Umsetzung auch von den kommunalen Gesundheitsämtern so akzeptiert werden ist noch nicht endgültig entschieden. Dafür ist die vom LSB geforderte "eineindeutige" Verankerung der Wiederaufnahme des Sports nach Vorgabe der Fachverbände in die Corona-Verordnung des Landes NRW zwingend notwendig. Nur so haben die Vereine Sicherheit und können guten Gewissens in den Betrieb starten. Solange dies aber nicht geklärt ist, zeigen sich einige Vereine her zurückhaltend.

In NRW können sich ab 11. Mai auch Angehörige von zwei Haushalten treffen. Darüber hinaus gilt eine Obergrenze für Neuinfektionen: In Landkreisen oder kreisfreien Städten mit mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten sieben Tage müssen die Lockerungen wieder zurück genommen werden.

Es ist nun an den Vereinen, konkrete Konzepte zu entwickeln. Was sie dabei berücksichtigen müssen, unterscheidet sich natürlich pro Sportart, wir haben die Vorgaben einiger der mitgliederstärksten Verbände aufgelistet.

Fußball

Unter dem Motto "Zurück auf dem Platz" hat der Deutsche Fußball-Bund seinen Leitfaden veröffentlicht. "Wir sind noch weit davon entfernt, von Normalität in unserem Alltag sprechen zu können. Aber jede Lockerung bedeutet einen Zuwachs an Lebensqualität", schreiben DFB-Präsident Fritz Keller und -Vize Rainer Koch. Damit das gelingt, sollen folgende Vorgaben eingehalten werden: In den Vereinen soll ein Hygienebeauftragter ernannt und alle Mitarbeiter und Trainer über die Maßnahmen des Vereins informiert werden. Eine Platzhälfte soll nur von einer Trainingsgruppe genutzt werden. Begegnungen unterschiedlicher Trainingsgruppen gilt es zu vermeiden. Die Trainingsbeteiligung soll "gewissenhaft" pro Einheit dokumentiert werden. Auf dem Spielfeld soll in möglichst kleinen Gruppen trainiert werden, die im Optimalfall immer gleich zusammengestellt sind.

Fahrgemeinschaften, die Nutzung von Duschen und Umkleideräumen, körperliche Begrüßungsrituale, gemeinsames Abklatschen oder Jubeln sowie Spucken auf den Rasen sind tabu. Der Abstand von 1,5 Metern sollte bei Ansprachen und Trainingsübungen eingehalten werden. Gastronomie- und Gemeinschaftsräume bleiben geschlossen. Das Händewäschen vor und nach dem Training wird vorausgesetzt, eine Anreise zum Trainingsplatz frühestens zehn Minuten vor dem Training ebenso. Zuschauer sind nicht zugelassen.

Weitere Details zum Vorschlag des DOSB gibt es hier.

Handball

Auf 23 Seiten hat der Deutsche Handball-Bund sein Konzept dargelegt. Er empfiehlt einen Acht-Stufen-Plan: Vom den ersten Athletik-Übungen auf Basis von Trainingsempfehlungen hin zum Wettkampfbetrieb mit Zuschauer.

Gemäß dem Plan der NRW-Landesregierung setzt ab dem 7. Mai die dritte Stufe ein: Das handballspezifische Training ohne Zweikämpfe. In Kleingruppen bis zu fünf Personen unter Anweisung des Trainers können draußen Lauf- und Koordinationsübungen absolviert werden. Unter Einhaltung des Mindestabstands und der sonstigen Hygiene-Regeln seien dabei auch Wurfübungen denkbar, da das Infektionsrisiko hierbei als gering gelte. Das Tragen von Schweißbändern zur Entfernung von Schweiß sowie unter Umständen von Mundschutzmasken, Handschuhen oder schweißabweisender Funktionswäsche wird empfohlen.

Im vierten Schritt, wenn die Turnhallen geöffnet werden, ist das Training in Kleingruppen (fünf Personen plus Trainer) in einer Hallenhälfte umsetzbar. Sportgeräte müssen desinfiziert werden, Papiertücher und Handseife bereitstehen. Auf Körperkontakt soll verzichtet werden. Außerdem: "Auf den Einsatz von Materialien zur Nutzung durch mehrere Personen sollte weitestgehend verzichtet werden." Wurfübungen können mit Torhüter gemacht werden.

Weitere Details zum Vorschlag des DOSB gibt es hier.

Basketball

Der Deutsche Basketball-Bund sieht ein Sechs-Stufen-System bis zur Aufnahme des Spielbetriebs vor. Auf der ersten Stufe ist das Athletik-Training draußen möglich, auf der zweiten auch Technik-Training allein in der Halle. Auf der dritten Stufe wird das Training in Kleingruppen in der Halle beschrieben. Dafür wird unter anderem empfohlen, dass der Trainer Handschuhe und Mundschtz trägt und keinerlei Kontakt zu den Spielern hat. Die Trainingsgruppen sollten konstant gleich bleiben, dasselbe gilt für Passpartner. Die Sportler sollen die Halle einzeln betreten und wie in anderen Sportarten auf Duschen und Händeschütteln verzichten. Das Tragen von Schweißbändern wird empfohlen.

Die vierte Stufe sieht Training mit Körperkontakt vor. Dies wäre ab dem 30. Mai denkbar. Maximal sollen sich vier Personen in einer Einfachhalle aufhalten. Es gelten dieselben Abstands- und Hygieneregeln wie auf der dritten Stufe. Das Wurftraining ist mit möglichst weitem Abstand durchzuführen.

Weitere Details zum Vorschlag des DOSB gibt es hier.

Tennis

Als Individualsportart ist die Tennis-Welt durch das Coronavirus und die damit verbundenen Kontaktbeschränkungen nicht komplett lahmgelegt. Dementsprechend finden auch aktuell vereinzelt Turniere statt. Seit dem 7. Mai sind die Tennisplätze in NRW vom Land offiziell wieder freigegeben.

Auf den Plätzen gelten die folgenden Regeln:

Der Mindestabstand zu anderen Spielern von mindestens 1,5 Meter muss durchgängig, also beim Betreten und Verlassen des Platzes, beim Seitenwechsel und in den Pausen eingehalten werden.

Die Spielerbänke sind mit einem Abstand von mindestens 1,5 Meter zu positionieren.

Auf den bisher obligatorischen Handschlag wird verzichtet.

Die Nutzung der Klubgaststätten richtet sich nach den jeweils gültigen gesetzlichen Verordnungen für die Gastronomie.

Die Nutzung von Sanitäranlagen richtet sich nach der jeweils gültigen gesetzlichen Bestimmung. Desinfektionsmittel werden zur Verfügung gestellt. Es sind ausschließlich Einweg-Papierhandtücher zu verwenden.

Der Trainingsbetrieb und die Durchführung der Mannschaftsspiele erfolgen ebenfalls unter Berücksichtigung der unter Ziffer 1 bis 5 genannten Bedingungen.

Jeder Verein benennt einen Corona-Beauftragten zur Sicherstellung aller Vorschriften.

. Weitere Details zum Vorschlag des DOSB gibt es hier.

Tischtennis

Der Tischtennis-Verband hat sich kurzgefasst. Ein wesentliches Problem in der Corona-Krise hat der Sport nicht: Körperkontakt ist nicht unvermeidbar. "Trainingspartner/Wettkampfgegner sind mindestens 2,74 Meter (Länge des Tisches) voneinander getrennt", heißt es deshalb im Konzeptpapier.

Einigen Regeln müssen die Sportler dennoch besondere Beachtung schenken: Der Auf- und Abbau von Tischen und Materialien erfolgt durch fest eingeteilte Personen, die dafür Handschuhe und Mundschutz nutzen. Schläger, Bälle und Tisch werden nach jeder Paarung desinfiziert. Ein neues Paar darf erst nach zehn Minuten Pause einen Tisch benutzen. Dazu sind Doppel, das Training mit Ball-Robotern oder -Eimern und Seitenwechsel während des Spiels untersagt, ferner das Anhauchen des Balles und das Abwischen von Schweißflecken auf dem Tisch.

Weitere Details zum Vorschlag des DOSB gibt es hier.

Hockey

Auch im Hockey hat man sich Gedanken gemacht, wie Übergangsregeln aussehen könnten, die an die DOSB-Leitplanken angepasst sind. Noch ist der Wettkampfbetrieb des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) bis auf weiteres ausgesetzt. Im Training setzt man dabei auf Kleingruppen, die aus maximal vier Spieler bestehen dürfen. Dabei soll darauf geachtet werden, dass die Teilnehmer der Gruppen nicht wechseln und auch der zuständige (Co-)Trainer der gleiche bleibt.

Im Trainingsbetrieb ist das konsequente Einhalten der Abstandsregeln (größer als zwei Meter) von großer Bedeutung. Abklatschen, Umarmen, Händeschütteln, Schulterklopfen oder ähnliches ist deshalb von den Sportlern zu unterlassen. Außerdem soll auf wettkampfnahe Spielformen mit Zweikämpfen verzichtet werden. Von Seiten des DHB heißt es, dass ein „klarer Schwerpunkt“ auf Technik- und Athletiktraining liegen soll.

Darüber hinaus müssen Sportler bereits in Trainingskleidung zum Training erscheinen. Umziehen und Duschen ist ausschließlich zu Hause erlaubt.

Weitere Details zum Vorschlag des DOSB gibt es hier.

(red)