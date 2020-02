Handball Handball: Frauen-WM 2025 und Männer-WM 2027 in Deutschland

Kairo. Gute Nachrichten für die deutschen Handball-Fans: Zwei große Turniere werden demnächst in Deutschland stattfinden. Das entschied der IHF.

Die deutschen Handball-Fans dürfen sich auf weitere internationale Festtage freuen. 2025 wird der Deutsche Handball-Bund gemeinsam mit der Niederlande die Frauen-WM ausrichten, 2027 findet die Männer-WM in Deutschland statt. Dies entschied die Internationale Handball-Föderation (IHF) am Freitag in Kairo.

Die Titelkämpfe der Männer für 2025 wurden an Kroatien, Dänemark und Norwegen vergeben, die WM der Frauen 2027 findet in Ungarn statt. Deutschland, das 2024 auch die Europameisterschaft ausrichtet, war 2017 zuletzt WM-Gastgeber bei den Frauen und 2019 bei den Männern. (dpa)