Sporthilfe-Wahl: Das ist Bahnradfahrerin Clara Schneider

Essen. Bahnradfahrerin Clara Schneider ist nominiert für die Wahl zur Sporthilfe Juniorsportlerin 2023. Wir stellen sie vor.

Bei der Junioren-Weltmeisterschaft in Israel schaffte es Clara Schneider, sich in nur fünf Tagen gleich drei Goldmedaillen zu sichern. Bereits am ersten Tag konnte sich die Athletin zusammen mit Bente Lürmann im Sprint mit über einer Sekunde Vorsprung gegen das Team aus Australien durchsetzen. Zwei Tage später gewann die Schülerin aus Doberlug-Kirchhain auch im Einzelwettbewerb dieser Disziplin Gold, nachdem sie alle acht Läufe ohne eine Niederlage abschloss und vor ihrer Konkurrentin Chaeyeon Kim aus Korea ins Ziel fuhr. Im Keirin stürzte sie im ersten Vorlauf und kam dadurch in die Hoffnungsrunde, kämpfte sich dort aber wieder ins Turnier, um letztlich auch dieses Finale und somit die dritte Goldmedaille zu gewinnen.

Bei Olympia 2028 könnte sie um die Medaillen mitfahren

Clara Schneider zeigt im Training große Willenskraft und eine hohe Bereitschaft, über ihre Grenzen hinauszugehen. Auch im Wettkampf schafft sie es, sich trotz des Leistungsdrucks zu konzentrieren und ihre Leistung im richtigen Moment abzurufen. Die Herausforderung, Schule und Sport zu vereinbaren, bewältigt die Athletin mit großem Ehrgeiz.

Bahnradfahrerin Clara Schneider in ihrem Element. Foto: Sporthilfe

Clara Schneider hat sich bereits jetzt im Elitekader etabliert und im Sommer ihren ersten Titel bei der U23-Europameisterschaft gewonnen. Die Zeiten befinden sich dabei auf einem ähnlichen Level zu denen vorangegangener Weltmeisterinnen, wie zum Beispiel Emma Hinze oder Lea Sophie Friedrich. Basierend auf ihren bisherigen Leistungen könnte Clara Schneider bei den Olympischen Spielen 2028 als Medaillenkandidatin im Sprintbereich gesehen werden.

Deshalb ist Clara Schneider eine der Kandidatinnen für die Wahl zur Sporthilfe Juniorsportlerin 2023.

Clara Schneider (Bahnrad)

Geboren: 02.08.2004

02.08.2004 Wohnort: Doberlug-Kirchhain

Doberlug-Kirchhain Beruf: Schülerin

Schülerin Verein: RSV Finsterwalde

RSV Finsterwalde Sporthilfe-gefördert: seit 2021 (aktuell im Förderprogramm „Top-Team Future“

seit 2021 (aktuell im Förderprogramm „Top-Team Future“ Größte Erfolge: 3x Junioren-Weltmeisterin 2023 (Teamsprint, Sprint & Keirin – alle Altersklasse U19), U23-Europameisterin 2023 (Keirin)

