Sporthilfe-Wahl: Das ist Kunstturnerin Helen Kevric

Essen. Kunstturnerin Helen Kevric ist nominiert für die Wahl zur Sporthilfe Juniorsportlerin 2023. Wir stellen sie vor.

Die Juniorinnen-Weltmeisterschaft in Antalya begann für Helen Kevric nicht gut: Die Stuttgarterin verletzte sich im Training am Fuß und konnte im Mannschaftskampf an drei Geräten nur ein abgespecktes Programm bestreiten. Doch die Nachwuchseuropameisterin von München machte das Bestmögliche daraus. Am ersten Tag der Gerätefinals sicherte sich die 14-Jährige Silber am Stufenbarren. Nach Rang zwei in der Qualifikation legte sie in der Schwierigkeit im Finale noch zwei Zehntel drauf und kam auf 13,266 Punkte. Nur an der Italienerin Caterina Gaddi, die gleich als Erste 13,600 Punkte vorgelegt hatte, konnte Helen Kevric nicht vorbeiziehen. Dritte wurde Giulia Perott, ebenfalls aus Italien.

Sabbatjahr in der Schule fürs Turnen

Helen Kevric ist eine sehr zielstrebige und fokussierte Turnerin und besitzt gute koordinative Fähigkeiten. Während der Wettkämpfe beim European Youth Olympic Festival hat sie zwölf Übungen ohne einen einzigen Fehler geturnt. Für eine Turnerin in ihrem Alter kann diese Leistung als herausragend und beeindruckend bezeichnet werden. European Gymnastics schrieb bei Social Media sogar: “you're going to see a lot more of Helen Kevric over the next few years”. Ab Januar wird die Turnerin ein Sabbatjahr in der Schule einlegen, um sich voll auf die Vorbereitungen für die Olympischen Spiele in Paris fokussieren zu können.

Turnerin Helen Kevric in ihrem Element. Foto: Sporthilfe

Basierend auf ihren bisherigen Erfolgen wird Helen Kevric den Übergang zu den Seniorinnen 2024 souverän meistern. Das Ziel der Schülerin aus Ostfildern ist eine Teilnahme an den Olympischen Spielen, bei einer guten Entwicklung gegebenenfalls sogar an den Spielen in Paris im nächsten Jahr.

Deshalb ist Helen Kevric eine der Kandidatinnen für die Wahl zur Sporthilfe Juniorsportlerin 2023.

Helen Kevric (Kunstturnen)

Geboren: 21.03.2008

21.03.2008 Wohnort: Ostfildern

Ostfildern Beruf: Schülerin

Schülerin Verein: MTV Stuttgart

MTV Stuttgart Sporthilfe-gefördert: seit 2020 (aktuell im Förderprogramm „Top-Team Future“)

seit 2020 (aktuell im Förderprogramm „Top-Team Future“) Größte Erfolge: Junioren-WM-Silber 2023 (Stufenbarren), Junioren-Europameisterin 2022 (Mehrkampf), European Youth Olympic Festival 2023: 4x Gold (Mehrkampf, Stufenbarren, Balken und Boden) & 3x Silber (Team, Sprung und Mixed Cup)

