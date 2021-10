Sporthilfe-Wahl: Das ist Stabhochspringerin Sarah Vogel

Essen. Stabhochspringerin Sarah Vogel ist nominiert für die Wahl zum Juniorsportler des Jahres der Deutschen Sporthilfe. Wir stellen sie vor.

Sarah Vogel hat in den vergangen Jahren gezeigt was ihr steckt. Nicht nur leistungstechnisch, sondern auch kämpferisch. Die Jahre 2018 und 2019 liefen für die 19-Jährige wie gemalt, sie gehörte im Juniorenbereich zur absoluten europäischen Spitze. Doch dann kamen die Verletzungen, die vor allem das Jahr 2020 prägten. Doch sie gab nicht auf, sie kämpfte sich 2021 hartnäckig an die nationale Spitze zurück, qualifizierte sich für für die U20-EM der Leichtathleten im estischen Tallinn - und steht nun zur Wahl als Juniorsportlerin des Jahres.

Sarah Vogel, Junioren-Europameisterin im Stabhochsprung. Foto: Sporthilfe

EM-Gold mit Bestleistung

Dort war ihr mit übersprungenen 4,20 Meter im zweiten Versuch und damit neuer persönlicher Bestleistung der Gewinn der Silbermedaille bereits sicher. Mit 4,25 und 4,30 Metern steigerte die Groß-Umstädterin ihre persönliche Bestleistung noch zwei weitere Male, bei 4,30 Metern konnte auch die Favoritin aus Frankreich, Emma Brentel, nicht mehr mithalten – Gold für die Athletin von der LG Seligenstadt.

Seit diesem Wettkampf mit EM-Gold und persönlicher Bestleistung von 4,30 Metern, die in der U20-Weltrangliste Platz 5 bedeutet, ist Sarah Vogel zurück in der europäischen Spitze.

U23-EM und Olympia im Blick

Kann es kaum glauben: Stabhochspringerin Sarah Vogel in Action. Foto: Sporthilfe

Das nächste Ziel von Sarah Vogel ist die U23-EM 2023. Eine Leistung im Bereich von 4,50 Metern sind bis dahin zuzutrauen. Und dann ist da natürlich noch das näherkommende Fernziel: die Olympischen Spiele 2024 in Paris. Ob es dann schon reicht, wird sich zeigen. Wie man für seine Ziele kämpft, dass weiß Sarah Vogel bereits.

Deshalb ist Sarah Vogel eine der Kandidaten für die Wahl zur Juniorsportlerin des Jahres.

Sarah Vogel (Stabhochsprung)

Geboren: 08.05.2002

08.05.2002 Wohnort: Groß-Umstadt

Groß-Umstadt Beruf: Schülerin

Schülerin Verein: LG Seligenstadt

LG Seligenstadt Sporthilfe-gefördert: seit 2018, aktuell in der Basis-Förderung und in der Nachwuchselite-Förderung

seit 2018, aktuell in der Basis-Förderung und in der Nachwuchselite-Förderung Größte Erfolge: Junioren-Europameisterin 2021, Europäische Jugendspiele 2019 1. Platz

