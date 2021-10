Stabhochspringerin Sarah Vogel ist Juniorsportlerin 2021

Düsseldorf. Bei der Sporthilfe-Wahl zur Juniorsportlerin des Jahres hat sich die Stabhochspringerin Sarah Vogel durchgesetzt.

Die Stabhochspringerin Sarah Vogel ist „Juniorsportlerin des Jahres“ 2021. Die 19 Jahre alte Leichtathletin von der LG Seligenstadt setzte sich in einer Online-Wahl gegen vier weitere Sporthilfe-geförderte Ausnahmetalente durch. In Düsseldorf wurde die Junioren-Europameisterin von 2021 von der Deutschen Sporthilfe und Deutschen Telekom mit dem bedeutendsten Nachwuchspreis im deutschen Spitzensport ausgezeichnet.

Thomas Berlemann, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Sporthilfe, würdigt die Preisträgerin: „Sarah Vogel ist mit erst 19 Jahren nicht nur erfolgreich, sie weist bereits eine beeindruckende mentale Stärke auf und hat den Titel „Juniorsportlerin des Jahres“ mehr als verdient. Aber nicht nur sie: Ich gratuliere auch den vier Zweitplatzierten."

Auch Para- und Gehörlosen-Juniorsportler geehrt

Bei der Newcomer-Party im Areal Böhler wurde auch der sehbehinderte Schwimmer Taliso Engel (19), Europameister und Paralympics-Sieger mit Weltrekord über 100 Meter Brust, als Para-Juniorsportler des Jahres ausgezeichnet. Der Prothesen-Sprinter Johannes Floors - einst selbst Para-Juniorsportler und in diesem Jahr ebenfalls Paralympics-Sieger in Tokio - hielt die Laudatio.

„Gehörlosen-Juniorsportlerin des Jahres“ ist die WM-Dritte im Siebenkampf Hannah Peters (22). Die „Juniorsportler-Mannschaft des Jahres“, die Juniorenweltmeisterinnen im Zweierbob, Laura Nolte und Deborah Levi, konnten aufgrund eines Trainingslagers in Peking nicht an der Veranstaltung teilnehmen und wurden in China von ihrem Bob-Kollegen Johannes Lochner, 2016 selbst Juniorsportler des Jahres in der Mannschaft, geehrt.

Sporthilfe-Chef prophezeiht große Zukunft

Sporthilfe-Chef Berlemann würdigte auch diese Preisträgerinnen und Preisträger: "Ich gratuliere auch unseren Preisträger:innen in Mannschaft, Para- und Gehörlosensport, Laura Nolte und Deborah Levi, Taliso Engel und Hannah Peters. Sie alle haben eine große sportliche Zukunft vor sich.“

Stephan Althoff, Leiter Corporate Sponsoring von der Deutschen Telekom, sagte, dass alle Preisträgerinnen und Preisträger beweisen würden, "dass bereits Juniorinnen und Junioren" große Vorbilder für unsere Gesellschaft sein können". Als Partner unterstüze die Telekom "Deutschlands größte Talente dadurch auf dem Weg vom Nachwuchs- in den Spitzensport".

Die Auszeichnung der Deutschen Sporthilfe wird seit 1978 verliehen. Spätere Sportgrößen wie Franziska van Almsick, Timo Boll, Magdalena Neuner oder Laura Dahlmeier gewannen sie schon. (fs)

