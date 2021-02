Kommentar Keine Neuner in Sicht: DSV-Biathlon hat ein Nachwuchsproblem

Die Erfolge von Neuner und Dahlmeier haben Fans wie Verband verwöhnt. Den Talenten fehlt aber offenbar der letzte Biss. Ein Kommentar.

33, 32, 30, 29, 27. Schaut man auf das Alter von Arnd Peiffer, Erik Lesser, Benedikt Doll, Johannes Kühn und Roman Rees, ist ein Nachwuchsproblem im Lager der deutschen Biathleten schnell zu erkennen.

Bei den DSV-Skijägerinnen sieht es nicht viel anders aus: Denise Herrmann (32), Maren Hammerschmidt (31) und Vanessa Hinz (28) passen genau in diesen Altersabschnitt, lediglich Franziska Preuß (26) und Janina Hettich (24) lassen einen mittel- bis langfristig positiven Blick in die Zukunft zu.

Neuner und Dahlmeier räumten Titel reihenweise ab

Deutsche Sportfans sind gerade von den Erfolgen in den Wintermonaten verwöhnt. Magdalena Neuner und Laura Dahlmeier haben ihnen bei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften, bei letzteren mit regelrechten Siegesserien, viel Freude bereitet.

Die zehn Athletinnen und Athleten, die der Deutsche Ski-Verband in Pokljuka auf WM-Medaillenjagd schickt, sind punktuell auch noch zu Triumphen in der Lage. Doch die Lücke zu den allüberragenden Norwegern wird immer größer. Eine neue Neuner und Dahlmeier sind nicht Sicht.

An den Fördermitteln kann das nicht liegen. Zwar müssen sich die Biathleten im Deutschen Ski-Verband die Gelder mit Alpinen und Skispringern teilen, aber sonst werden nur noch Leichtathleten, Ruderer sowie Bobfahrer und Rodler mehr vom Bund unterstützt.

Kati Wilhelm beklagt mangelnde Einstellung beim Biathlon-Nachwuchs

Den Zugang zum Biathlon in einer schneereichen Region vorausgesetzt, kann es also nicht am Material oder Trainerwissen liegen. Kati Wilhelm beklagt, dass es jungen Athleten heute viel mehr um „Instagram-Filmchen und einen Ausrüstervertrag mit ein paar tausend Euro“ ginge als um die Anerkennung, die Beste zu sein.

Das wird nicht für den kompletten Nachwuchs gelten – ist aber Stand heute mit ein Grund, warum in Zukunft deutsche Erfolge in der Loipe und am Schießstand noch rarer werden dürften, als sie jetzt schon sind.