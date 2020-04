Labbadia ist Herthas solide Lösung statt des Wunschtrainers

BerlinDamit ist das Quartett also voll: Nur zehn Monate nach der Trennung von Pal Dardai setzt Hertha-Manager Michael Preetz bereits auf den vierten neuen Trainer. Nach der kleinen Lösung (Ante Covic), der großen Lösung (Jürgen Klinsmann) und der Notlösung (Alexander Nouri) blieb die Wunschlösung (Niko Kovac) zwar aus, dafür köderte der Hauptstadtklub aber die mutmaßlich solideste Lösung, die die Fußball-Bundesliga zu bieten hat. Ab Ostermontag trainiert Bruno Labbadia (54) die Berliner.

„Mit seiner Idee von offensivem Fußball, seiner Akribie, seinem Ehrgeiz passt Bruno Labbadia perfekt zu Hertha BSC und unseren Zielen“, sagte Preetz. Zuvor hatte der 54 Jahre alte Labbadia einen Vertrag über zwei Jahre unterzeichnet. Die Zielstellung ist klar: Labbadia, dessen Arbeit über die gesamte Karriere gesehen nicht gerade als nachhaltig gilt, soll in Berlin jenen Kurs einschlagen, den er immerhin bei der letzten Aufgabe beim VfL Wolfsburg realisierte. Er soll das Team durch den Abstiegskampf lotsen und es danach so flott wie möglich Richtung Europapokal führen.

Die Ambitionen sind groß

Herthas größenwahnsinnige Big-City-Club-Attitüde der Klinsmann-Tage hat sich derzeit zwar spürbar abgeschliffen, aber natürlich sind die Ambitionen nach wie vor groß. Investor Lars Windhorst träumt vom Blitz-Aufstieg in die Champions League; die 76 Millionen Euro, die Hertha im Winter auf dem Transfermarkt investierte, sind nicht vergessen. Das weiß aber auch Labbadia: „Hertha ist ein Verein mit einem klaren, ambitionierten Plan für die Zukunft. Ich habe große Lust, Teil dieses Plans und der Weiterentwicklung zu sein.“

Helfen soll ihm dabei ein Mix aus alten und neuen Weggefährten. Mit den Co-Trainern Eddy Sözer, Olaf Janßen und Athletik-Coach Günter Kern bringt Labbadia vertraute Kräfte mit. Dass Labbadia bei seiner insgesamt achten Trainerstation zum nervenstarken Krisenmanager taugen kann, hat er zumindest in der dramatischen Relegation mit dem HSV (2015) oder mit Wolfsburg (2018) gezeigt. Trotzdem wird der frühere Stürmer, in den 90er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts besonders erfolgreich in München, Köln und Bremen, noch immer auf seine Qualitäten als Feuerwehrmann reduziert. „Er ist ein sehr erfahrener Trainer, der schon vielen Mannschaften aus der Patsche geholfen hat“, sagt aber Herthas Eigengewächs Maximilian Mittelstädt, „und letztes Jahr hat er gezeigt, dass er eine Mannschaft aufbauen kann.“ Dass Wolfsburg unter dem früheren Stürmer teils berauschenden Offensiv-Fußball zeigte, werden sie in Herthas Chefetage sicherlich registriert haben. Die Sehnsucht nach attraktiveren Spielen gärt dort schließlich seit Jahren.

Stressresistent, geradlinig und meinungsstark

Dass Labbadia den Tabellen-13. in die Spur bringt, bezweifelt in der Hauptstadt so gut wie niemand. Spannend wird zu sehen sein, wie viel Zeit ihm danach für die Entwicklung des Teams gegeben wird. Beim HSV um Investor Klaus-Michael Kühne grassierte einst die Ungeduld, dem Geldgeber konnte die Rückkehr in den internationalen Fußball nicht schnell genug gehen. Pragmatiker Labbadia ließ sich davon nicht unter Druck setzen, blieb seiner Linie treu, mahnte zu mehr Realismus. Ein Spannungsverhältnis, an dem die Beziehung zwischen Klub und Trainer zerbrach.

Labbadia gilt als stressresistent, geradlinig und meinungsstark. In Hamburg und Wolfsburg eckte er mit dieser Art zum Teil an, was jedoch auch dem eigenwilligen Naturell seiner Vorgesetzten geschuldet war. Fest steht: Verbiegen lässt sich Labbadia nicht, auch nicht von einflussreichen Finanziers wie Kühne oder Windhorst.

Herthas Profis dürfen sich auf einen Trainer einstellen, der körperlich und mental viel von ihnen fordert. Die Vergangenheit hat gezeigt: Labbadia-Teams sind fitte Teams, Athletik wird beim früheren Profi groß geschrieben. Zufrieden ist der Hesse allerdings so gut wie nie. Für ausgiebige Schulterklopferei ist er jedenfalls nicht bekannt.

Hoffnung auf ruhigere Zeiten

Am Ende einer turbulenten Hertha-Saison soll mit Labbadia wieder Ruhe einkehren. Ohne Wagnisse und überzeichnete Visionen, dafür mit viel Erfahrung und seriöser Arbeit. Dass es einen typischen Labbadia-Effekt geben wird, darf fast schon als sicher gelten. Von der Fortsetzung der Bundesligasaison lässt sich das indes nicht sagen. Bis mindestens zum 30. April ist der Spielbetrieb wegen der Corona-Pandemie ausgesetzt. Ausgang offen.