Malaika Mihambo: Endlich wieder mit voller Kraft

Düsseldorf. Malaika Mihambo will sich beim Istaf in Düsseldorf für Tokio warmspringen. Leichtathletik-Elite versucht aussagekräftige Wettkämpfe.

Sie ist aktuell der Glücksfall der deutschen Leichtathletik. Schnell, stark und schön, erfolgreich, offen, unterhaltsam und cool genug, um in einer heiklen Wettkampfsituation gelassen vor einem Millionenpublikum Lippenstift aufzutragen: Malaika Mihambo, 26 Jahre alte Weitsprung-Weltmeisterin aus Oftersheim. Deutschlands Sportlerin des Jahres ist am Sonntag bei der Premiere des Internationalen Stadionfestes (Istaf) in Düsseldorf (ab 14.30 Uhr) einer der Stars, wenn sich die Leichtathletik – mit Zuschauern nur in der ARD, nicht im ISS-Dome – aus dem Corona-Blackout zurückmeldet.

Sensations-Satz in Doha auf 7,30 Meter

Bei der WM 2019 in Doha hatte Mihambo als Favoritin die ersten Sprünge vergeigt und stand vor dem dritten Durchgang unter entsprechend gesteigertem Druck. Doch der perlte an ihr ab wie Regen an blank polierten High-Heels. Nach ein wenig Meditation ließ Mihambo einen Sensations-Satz auf 7,30 Meter folgen und holte den Titel.

Seither steht sie in den Startlöchern, sich zum Weltstar zu mausern. Mit einem olympischen Erfolg 2020 in Tokio hätte es gelingen können, als Schülerin von Leichtathletik-Legende Carl Lewis in Houston sowieso. Doch die Corona-Pandemie hat auch Mihambos Pläne durchkreuzt. Die Sommerspiele in Tokio sind auf diesen Sommer verschoben – ob sie ausgetragen werden, ist ungewiss. Und statt in einer elitären Trainingsgruppe unter Anleitung von Lewis hält sich Mihambo in Deutschland mit der Hilfe von Bundestrainer Ulrich Knapp fit.

Sportstunden mit Kindern im Internet

Gründe genug für die Weltmeisterin, um schlechte Laune zu bekommen. Aber sie wirkt frisch und fröhlich wie eh und je. Via Youtube bot sie Sportstunden für Kinder an. Und auf Instagram gibt sie stets gut gelaunt Einblicke in ihr Leben. Sie isst vegan, meditiert gern und viel, spielt Klavier, mag Spaziergänge im Grünen und Hörbücherhören. Und sie trainiert, trainiert, trainiert. Aktuell sei sie zuversichtlich, ihre Testwerte stimmten sie optimistisch.

In der durch Corona verkorksten Saison 2020 war Mihambo nur aus verkürztem Anlauf (16 statt 20 Schritte) gesprungen – schaffte aber dennoch einen Satz auf 7,03 Meter. Das reichte für Platz eins in der Jahresweltbestenliste und brachte ihr zum zweiten Mal nach 2019 die Auszeichnung als Sportlerin des Jahres. Nun beginnt für Mihambo das Einspringen für Olympia. Sie müsse sich „an den langen Anlauf und die damit verbundenen höheren Kräfte“ gewöhnen, „um dann wieder gut springen zu können.“

Mihambo redet sich selbst für ihr Reiseziel Tokio Optimismus zu: „Ich hoffe, dass die Umstände Olympische Spiele zulassen, diese sicher für alle Teilnehmer sind und auch die Gefahr für die Mitbürger vor Ort gering bleibt.“

Hallen-Event ohne Zuschauer

Sowohl im ISS-Dome in Düsseldorf als auch in Berlin am Freitag, 5. Februar, sind keine Zuschauer und so gut wie keine Medienvertreter zugelassen. Sportler dürfen nur mit einem negativen Corona-Test anreisen, der nicht älter als 48 Stunden ist. Jeder, der die Hallen betritt, muss sich einem Corona-Schnelltest unterziehen. Die Bedingungen sind noch weit von Normalität entfernt, aber: „Wir sind froh, dass es Veranstalter gibt, die sich das antun“, sagt Stabhochsprung-Bundestrainerin Christine Adams.

Die beiden von ihr betreuten Springer, der Deutsche Meister Bo Kanda Lita Baehre und der DM-Zweite Torben Blech aus Leverkusen, dürfen sich immerhin gleich auf die ultimative Konkurrenz freuen: Weltrekordhalter und Welt-Leichtathlet Armand „Mondo“ Duplantis (Schweden), Weltmeister Sam Kendricks (USA) und der polnische WM-Dritte Piotr Lisek als weiterer Sechsmeterspringer sind in Düsseldorf ebenfalls am Start.

Viel Lob vom Weltmeister für Stabhochspringer Duplantis

Bei der WM 2019 konnte Sam Kendricks Duplantis bei der WM 2019 noch auf Platz zwei verweisen, im vergangenen Jahr verlor der 28-Jährige ein episches Duell gegen den 21 Jahre alten Schweden. Im September in Lausanne sei er der „biggest loser“ gewesen, erzählte Kendricks am Freitag nach seiner Ankunft in Düsseldorf. Er war mit 6,02 Metern nur Zweiter geworden, weil Duplantis mühelos über 6,07 Meter flog. „Ich glaube, er könnte Golf spielen und nebenbei noch sechs Meter springen“, so beschreibt der Weltmeister den Weltrekordhalter.