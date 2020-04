NFL: Draft ganz anders - alle Infos zum Talent-Spektakel

Tausende Zuschauer, interessante Location, TV-Live-Übertragung auf drei Sendern, wochenlang Sport-Gesprächsthema Nummer eins - der Draft in der American-Football-Profiliga NFL ist normalerweise eine große Sache. Nicht so in diesem Jahr, wenn die 32 Teams von diesem Mittwoch bis Freitag die größten Talente der Universitäten auswählen: Diesmal ist der Draft so etwas wie eine Homeoffice-Veranstaltung. Hier sind die wichtigsten Antworten zu der zweitgrößten Einzelveranstaltung im NFL-Kalender nach dem Super Bowl.

Ein Draft ist im amerikanischen Profisport der Auswahlprozess junger Spieler. Im Gegensatz zum Beispiel zum europäischen Fußball haben die Teams keine eigenen Nachwuchsmannschaften und bilden die Talente nicht selbst aus. Die Talente sind in Universitäten und Colleges organisiert - dieser "College Football" hat hohe Einschaltquoten, große Stadien sind regelmäßig ausverkauft. Die besten Football-Talente eines Jahrgangs können sich dann für den NFL Draft bewerben.

Wer kann beim NFL Draft ausgewählt werden?

HINTERGRUND NFL Draft - in dieser Reihenfolge wählen die Teams aus 1. Cincinnati Bengals 2. Washington Redskins 3. Detroit Lions 4. New York Giants 5. Miami Dolphins 6. Los Angeles Chargers 7. Carolina Panthers 8. Arizona Cardinals 9. Jacksonville Jaguars 10. Cleveland Browns 11. New York Jets 12. Las Vegas Raiders 13. San Francisco 49ers (von den Indianapolis Colts erhalten) 14. Tampa Bay Buccaneers 15. Denver Broncos 16. Atlanta Falcons 17. Dallas Cowboys 18. Miami Dolphins (von den Pittsburgh Steelers erhalten) 19. Las Vegas Raiders (von den Chicago Bears erhalten) 20. Jacksonville Jaguars (von den Los Angeles Rams erhalten) 21. Philadelphia Eagles 22. Minnesota Vikings (von den Buffalo Bills erhalten) 23. New England Patriots 24. New Orleans Saints 25. Minnesota Vikings 26. Miami Dolphins (von den Houston Texans erhalten) 27. Seattle Seahawks 28. Baltimore Ravens 29. Tennessee Titans 30. Green Bay Packers 31. San Francisco 49ers 32. Kansas City Chiefs

Die Spieler müssen mindestens drei Jahre ihren High-School-Abschluss (im US-System bis Jahrgangsstufe 12) gemacht haben. Nicht nur College-Absolventen können sich bewerben. In diesem Draft stehen zum Beispiel 99 Spieler zur Wahl, die noch für ihr College spielberechtigt wären.

In welcher Reihenfolge wird beim NFL Draft ausgewählt?

Es gibt in der NFL 32 Teams und im Draft sieben Runden. In der Theorie darf jedes Team dementsprechend sieben Spieler auswählen. Um die Chancengleichheit zu wahren, darf sich das schlechteste Team der Vorsaison für das ihrer Meinung nach beste Talent entscheiden. Das sind diesmal die Cincinnati Bengals. Der Super-Bowl-Sieger Kansas City Chiefs ist daher erst als 32. Team an der Reihe. Jede Auswahl wird auch Pick genannt. Der erste Spieler, der genannt wird, ist der "first overall pick". Die Teams können ihre Picks auch in Transfervereinbarungen einbringen. Möchte ein Team einen Spieler verpflichten (Trade), kann es nicht nur einen eigenen Spieler zum Tausch anbieten, sondern auch eine gewisse Anzahl an Picks aus dem Draft. Deshalb können - schon jetzt - die Miami Dolphins durch eine geschickte Transferpolitik drei Spieler in der ersten Runde auswählen.

Wie viele Spieler werden ausgewählt?

In sieben Runden über drei Tage verteilt werden 256 Spieler ausgewählt - aus über 1000. Der 256. und letzte Spieler wird "Mr. Irrelevant" genannt. Alle Talente, die nicht gedraftet werden, sind sogenannte "Undraftet Free Agents". Sie dürfen nach Abschluss des Drafts mit allen 32 Teams verhandeln.

Wo findet der NFL Draft 2020 statt?

Eigentlich ist der Draft über drei Tage ein großes Happening. So sollte es auch diesmal sein - und das in der Glücksspiel-Metropole Las Vegas. Bühnen waren vor großen Hotels vorgesehen. Durch die Corona-Krise wurde die große Veranstaltung abgesagt, der Draft wird erstmals über eine Videokonferenz stattfinden.

Wer sind diesmal die größten Talente?

Es gilt als sicher, dass sich die Cincinnati Bengals für Quarterback Joe Burrow von der Louisiana State University (LSU) entscheiden. Denn die Bengals sind auf der Suche nach einem neuen Spielmacher - und Burrow gewann nicht nur mit der LSU die College-Meisterschaft, sondern persönlich die begehrte Heisman Trophy für den besten College-Footballspieler. Hoch gehandelt werden außerdem Chase Young (Ohio State, Defensive End), Tua Tagivailoa (Alabama, Quarterback), Jeff Okudah (Ohio State, Cornerback), Isaiah Simmons (Clemson, Linebacker) und Justin Herbert (Oregon, Quarterback).

Ein Blick in die Historie: Auf welcher Position wurden die berühmtesten NFL-Spieler gedraftet?

Den berühmtesten Spieler der NFL-Geschichte, Quarterback Tom Brady, wollte im Draft 2000 lange niemand haben. Erst in der sechsten Runde wurde Brady als 199. Spieler von den New England Patriots ausgewählt. Auch die aktuell begabtesten NFL-Profis wurden nicht direkt ausgesucht. Aaron Rodgers (Green Bay Packers) war der 24. Pick im NFL Draft 2005, Patrick Mahomes (Kansas City Chiefs) der 10. Pick im NFL Draft 2017 und Russell Wilson (Seattle Seahawks) der 75. Pick im NFL Draft 2012. Es gibt aber auch "first overall picks", die es zu etwas gebracht haben: Peyton Manning (NFL Draft 1998) zum Beispiel stand viermal im Super Bowl und siegte je einmal mit den Indianapolis Colts und den Denver Broncos. Peytons Bruder Eli Manning (NFL Draft 2004) siegte zweimal mit den New York Giants.

Wer überträgt?

Drei Sender sind in den USA live dabei - ABC, ESPN und NFL Network. In Deutschland überträgt ProSieben Maxx.

Wann soll die NFL-Saison starten?

Noch geht die NFL von einem Saisonstart im September aus. Wegen der Corona-Krise gibt es aber vermehrt Zweifel daran, ob dieser Termin eingehalten werden kann. Gut möglich, dass auch die NFL Geisterspiele beschließt. Wahrscheinlich ist aber, dass der Spielplan, der im Mai publiziert wird, flexibel gestaltet ist, um Spieltage verschieben oder absagen zu können.