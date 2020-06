Rassismus: Nascar veröffentlicht Foto von Strick in Garage

Manchester/Lincoln Fahrer Bubba Wallace fand in seiner Garage einen Strick. Das FBI sah darin kein Hass-Verbrechen. Die Rennserie kommt zu einem anderen Ergebnis.

Der Rassismus-Eklat in der US-Motorsportrennserie Nascar bekommt eine neue Wendung. Nachdem das FBI zu dem Ergebnis gekommen war, der Strick in der Garage von Fahrer Darrell "Bubba" Wallace sei ein Zugseil gewesen, veröffentlichte Nascar selbst einen Bericht und ein Foto des Seiles. „Wie Sie sehen können, war die Schlinge echt, genauso wie unsere Sorge um Bubba“, sagte der Präsident von Amerikas beliebtester Rennserie, Steve Phelps.

NEWS: NASCAR completes investigation into No. 43 garage stall at Talladega.



Die Rennserie habe über 1600 Garagen an 29 Rennstrecken kontrolliert. Nur in der Garage von Wallace am Talladega Superspeedway im US-Bundesstaat Alabama sei ein Galgenstrick gefunden worden. "Wir leben in einer hochsensiblen und emotionalen Zeit. Was wir gesehen haben, war ein Symbol des Hasses, das nur an einem Ort in der Garage angebracht war, und das war der von Wallace' Wagen", teilte Phelps mit. Den FBI-Ermittlungen zufolge ist der Strick aber bereits im Oktober 2019 angebracht worden.

Fahrer solidarisieren sich mit Wallace

Der Fund war als rassistische Tat empfunden worden. In Folge dessen gab es eine große Solidaritätsbekundung seitens der Fahrer. Die Bilder von der Rennstrecke in Lincoln verbreiteten sich rasant in den sozialen Netzwerken. Die Fahrer schoben gemeinsam den Rennwagen des US-Amerikaners vor dem Start zur Ziellinie. Der 26-jährige Wallace verbreitete via Twitter ein Foto, das ihn mit einem Mundschutz mit dem Muster der USA-Flagge und den hinter ihm stehenden Fahrern zeigt. Dazu schrieb er ein Wort "Together" (Zusammen),

Das Foto wurde hunderttausendmal geteilt, das eigentliche Rennen geriet zur Nebensache.

Nascar-Fahrer Wallace kämpft für Gerechtigkeit

Der Vorfall um Bubba Wallace, dem einzigen schwarzen Fahrer der Rennserie, hatte für Entsetzen gesorgt. Vor dem geplanten Start des Rennens am Sonntag wurde gemeldet, dass in der Boxengasse des 26-Jährigen ein Galgenstrick gefunden worden sei. Der Fund wurde nach den ersten Ermittlungen als Fehler eingestuft, wie die Rennserie nach Ermittlungen der Behörden mitteilte: "Der FBI-Bericht kommt zu dem Schluss, und fotografische Beweise bestätigen dies, dass das wie eine Schlinge geformte Garagentor-Zugseil dort bereits im letzten Herbst positioniert war", hieß es auf der Nascar-Homepage.

Wallace hatte sich in der Vergangenheit wiederholt im Kampf gegen Rassismus eingesetzt. Am Rennwochenende trug er ein schwarzes T-Shirt mit der Aufschrift "I can`t breathe" ("Ich kann nicht atmen"). Dies sagte der US-Amerikaner George Floyd bei einer Polizeikontrolle, als ihm ein weißer Polizist ein Knie auf den Hals drückte. Floyd verstarb kurz darauf im Krankenhaus. Seitdem ist in den USA -- auch im Sport -- die Debatte über Rassismus neu entflammt.

Aber vor allem Wallace' klare Haltung in der Diskussion um die Konföderierten-Flagge brachte ihm viele Feinde im besonders bei weißen US-Amerikanern beliebten Sport ein. Die Flagge gilt als Symbol für Sklaverei und Rassismus. Wallace hatte das Verbot der bei Fans beliebten Flagge unterstützt. Kurz vor dem Rennen in Lincoln flog ein Flugzeug mit der Konförderierten-Flagge über die Strecke. Danach wurde es wegen schlechten Wetters um einen Tag auf Montag verschoben. In der Boxengasse fand Wallace den Galgenstrick.

"Sie versuchen nur, dir Angst zu machen"

"Der heutige verabscheuungswürdige Akt von Rassismus und Hass macht mich unglaublich traurig und dient als schmerzliche Erinnerung daran, wie viel weiter wir als Gesellschaft gehen müssen und wie beharrlich wir im Kampf gegen Rassismus sein müssen", twitterte der 26-Jährige. "Wie meine Mutter mir heute sagte, ,Sie versuchen nur, dir Angst zu machen'."

Rassismus-Eklat in England

An dem Tag, als die Nascar-Fahrer in den USA ein Zeichen gegen Rassismus setzten, kam es auf der anderen Seite des Atlantiks in England zu einem rassistischen Vorfall. Ein Flugzeit mit dem Banner "White Lives Matter" - Burnley (Weiße Leben zählen - Burnley) flog über das fast leere Etihad-Stadion in Manchester. Dort traten die Spieler der englischen Ersliga-Teams Manchester City und FC Burnley gegeneinander an. Burnley verurteilte die Aktion: "Das ist in keiner Weise das, wofür der FC Burnley steht. Wir werden mit den Behörden zusammenarbeiten, um die Verantwortlichen zu finden und sie lebenslang zu sperren." Der Klub stehe voll hinter der "Black-Lives-Matter" Bewegung der Premier League.

Burnley-Kapitän Mee: "Ich schäme mich"

Ein Flugzeug mit dem Banner "White Lives Matter - Burnley" ist am Montagabend über das Ethiad-Stadion geflogen. Foto: AFP

Brunleys Kapitän Benjamin Mee sagte nach dem Vorfall:. "Ich schäme mich und bin peinlich berührt", sagte der 30-Jährige nach dem 0:5 seines Clubs am Montagabend im englischen TV-Sender Sky. "Diese Leute müssen im 21. Jahrhundert ankommen und sich bilden." Er sagte weiter: "Ich hoffe, es passiert nicht noch einmal. Ich schäme mich, dass das mit meinem Verein in Verbindung gebracht wird. So etwas wollen wir im Spiel nicht sehen."