Sarah Köhler über Olympia: „Nicht noch eine Nullnummer“

Berlin. Schwimmerin Sarah Köhler würde ihren Blick gerne voll auf Olympia richten. Als Athletensprecherin hat sie aber noch ganz andere Baustellen.

In turbulenten Zeiten beim Deutschen Schwimm-Verband hat Sarah Köhler auch abseits des Beckens einiges zu tun. „Ich bin seit vier Jahren Athletensprecherin, und ich hätte nicht gedacht, dass ich mich politisch so stark engagieren müsste“, sagt die 26 Jahre alte Langstrecken-Spezialistin, die jüngst beim Finale der Tokio-Qualifikation in Berlin überzeugte und den Blick nun am liebsten voll auf die Sommerspiele im Juli richten würde. Wären da nicht die Querelen im Verband, die hinter den Kulissen für Zusatzarbeit sorgen.

Frau Köhler, in Berlin ist zuletzt die letzte Olympia-Qualifikation der deutschen Schwimmer zu Ende gegangen. Sie hatten das Ticket für Tokio bereits durch Ihre Resultate bei der Weltmeisterschaft 2019 sicher. Das war acht Monate vor Beginn der der Corona-Pandemie – mit welchem Gefühl blicken Sie momentan auf die Olympischen Spiele in knapp 14 Wochen?

Sarah Köhler: Bedingt durch die aktuelle pandemische Lage mache ich mir natürlich ein Stück weit einen Kopf darüber, wie es vor Ort werden wird, wie das Hygienekonzept umgesetzt wird. Aber ich denke, die Verantwortlichen werden alles in ihrer Macht Stehende tun, dass Olympia so sicher wie möglich ist. Und auf der anderen Seite spüre ich auch sehr viel Freude, international mal wieder einen so großen Wettkampf zu haben.

Wie haben Sie die Verlegung der Spiele im letzten Jahr persönlich empfunden?

Köhler: Es hatte sich ja schon abgezeichnet, dass es früher oder später darauf hinauslaufen muss, die Spiele zu verschieben. Als es dann aber wirklich offiziell war, war das für meine Motivation schon ein ganz schöner Dämpfer. Zum einen sportlich, weil ich darauf hintrainiert, mich darauf gefreut hatte – und fit war. Für mich hat die Verlegung aber auch privat viel durcheinander gebracht. Ich wollte in diesem Jahr mein Jura-Examen schreiben und mir nach Olympia die Zeit nehmen, um dafür zu lernen. Dieser Plan wurde dann umgeworfen – und ich musste mich generell erst einmal neu sortieren.

Von den letzten beiden Olympia-Ausgaben in London und Rio kamen die deutschen Beckenschwimmer ohne Medaille zurück. Wie schätzen Sie die Chancen in Tokio im Vergleich dazu ein?

Köhler: Wir haben mit Philip Heintz, Marco Koch, Franziska Hentke oder Florian Wellbrock ein paar ganz gute Leute dabei, die durchaus für eine Medaille oder eine vordere Platzierung gut sind – und das auch in der Vergangenheit schon gezeigt haben. Und vielleicht gibt es dazu ja den einen oder anderen Überraschungskandidaten.

Sarah Köhler Foto: dpa

Sich selbst zählen Sie aber schon auch zu den deutschen Schwimmern mit recht guten Aussichten auf eine Top-Platzierung, oder?

Köhler: Natürlich möchte ich mir den Traum von einer olympischen Medaille gern erfüllen. Es wäre gelogen, das zu verneinen.

Der Nullnummer-Hattrick soll in Tokio jedenfalls vermieden werden.

Köhler: Ja, das möchten wir vermeiden, nicht noch eine. Definitiv.

In die positive Entwicklung der vergangenen zwei Jahre fielen in den letzten zwei Monaten einige Wermutstropfen, mit den Missbrauchsvorwürfen gegen Freiwasser-Bundestrainer Stefan Lurz, der Freistellung von Leistungssportdirektor Thomas Kurschilgen – und bei der weiter andauernden Suche nach einem Nachfolger.

Köhler: Das waren definitiv Wermutstropfen – die auf jeden Fall nicht zu einer ruhigen Olympiavorbereitung beigetragen haben.

Welche Reaktionen auf diese Personal-Geschichten haben Sie als Athletensprecherin von anderen Schwimmerinnen und Schwimmern mitbekommen?

Köhler: Natürlich kommt die eine oder andere Frage auf. Aber dadurch, dass es doch recht wenig war, hatte ich insgesamt das Gefühl, dass viele speziell in den letzten Wochen einfach ihr Ding machen, ihre Olympia-Vorbereitung nach ihren Vorstellungen durchziehen. Aber gerade, was die Vorfälle vom Februar und den großen Spiegel-Artikel (über die Vorwürfe sexualisierter Gewalt gegen Freiwasser-Coach Stefan Lurz, d. Red.) angeht – das sollte man nicht einfach wegschieben. Darüber wird sich inzwischen jeder Gedanken gemacht haben – auch mehr als über das Politische. Und für Themen wie Machtmissbrauch und sexualisierte Gewalt muss auch in Zukunft jeder sensibilisiert werden.

Wie auch die Bundestrainer Bernd Berkhahn und Hannes Vitense haben Sie sich für eine Rehabilitierung von Leistungssportdirektor Kurschilgen und für den früheren Weltklasseschwimmer Michael Groß als Interimslösung ausgesprochen. Groß wurde von Seiten des DSV bereits abgesagt. Welche Forderungen an den DSV, welche Vorstellungen über die nahe Zukunft haben Sie darüber hinaus?

Köhler: Ich glaube, das Wichtigste ist, bis zu den Olympischen Spielen eine Lösung zu haben, die einfach Ruhe reinbringt. So dass wir rund um die Spiele in Tokio eine vernünftige Führung haben. Die Bundestrainer können die Arbeit von Thomas Kurschilgen einfach nicht auffangen, sie haben mit ihren Aufgaben genug zu tun. Und nach den Spielen wird man weitersehen.