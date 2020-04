Sport und Corona: Kreativität ist die einzige Rettung

Im Sport wird derzeit gehofft und gebangt. Gehofft, dass es irgendwie weitergeht und gebangt, dass der wirtschaftliche Schaden durch die Corona-Krise möglichst klein ausfällt. Und es wird vielerorts auch: gekämpft. Kampfgeist gehört zu den Grundtugenden eines Sportlers, und so sollte man es den Ligachefs nicht verübeln, wenn sie Auswege suchen, ihre Unternehmen zu retten. Auch in Zeiten von Corona.

Dafür ist Kreativität gefragt. Eine weitere Tugend vieler Sportler. So prüft der italienische Fußballverband derzeit die Möglichkeit, die restlichen Ligaspiele der Serie A nur in Rom auszutragen. Amerikas Basketballer und Baseballspieler hegen ebenfalls Pläne für Duelle an einem zentralen Standort, von denen sich wohl auch Handball-Manager Bob Hanning inspirieren ließ und ein ähnliches Szenario für die Handball-Bundesliga vorschlug, während in der Basketball-Bundesliga über drei in der Republik verteilte Spielorte nachgedacht wird. Einen zunächst skurril wirkenden Vorschlag gibt es in der Formel 1: Um Reisestrapazen und Risiken zu minimieren, könnte auf einer Strecke zweimal gefahren werden – einmal regulär, einmal verkehrt herum.

Absurd, aber umsetzbar

Ja, es sind Gedankenspiele. Manche muten absurd an. Aber einige wären tatsächlich umsetzbar. Sowohl die italienische Fußballliga als auch die Formel 1 verfügen über genug Finanzkraft, um den Mehraufwand für die ausreichende medizinische Betreuung und Abschottung der Beteiligten zu stemmen und den Gesundheitszustand so zu überblicken.

Selbstverständlich gibt es derzeit Wichtigeres als den Sport. Trotzdem fehlt er nicht wenigen. Zumindest im Fernsehen, als Ablenkung von den Strapazen der Gegenwart. Der Sport darf hoffen und bangen, aber er braucht kreativen Ideen, um weiterzumachen, um wirtschaftlich zu überleben. Und mal ehrlich: Athleten, die ihren Sport derzeit im Internet notgedrungen an der Videospielkonsole simulieren oder die Wiederholung uralter Sportereignisse im TV – die haben wir in den vergangenen Wochen genug gesehen.