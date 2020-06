Steffi Nerius: Fände es schade, wenn Talente aufgeben würden

Steffi Nerius kennt die Anstrengungen von Leistungssportlern nur zu gut: 2009 wurde sie Weltmeisterin im Speerwerfen, beendete danach ihre Karriere. Doch die 47-Jährige blieb dem Sport treu: Als Diplom-Sportlehrerin und Leichtathletik-Trainerin gibt sie ihr Wissen weiter – zum Beispiel an Weitspringer Markus Rehm, den sie 2016 in Rio zum Sieg bei den Paralympics coachte. Doch als Leiterin des Sportinternats von Bayer Leverkusen hat sie auch den Nachwuchs im Blick.

Frau Nerius, wie ist die aktuelle Situation bei Ihnen im Internat?

Steffi Nerius: Normalerweise haben wir 50 Athleten hier in Leverkusen, die zwischen 16 und 18 Jahre alt sind. Von denen sind längst noch nicht alle wieder da, wir sind abhängig davon, wie die Schulen öffnen. So langsam kehrt der Alltag aber wieder zurück. Die Einzelsportler wie die Leichtathleten durften als erste auch schon wieder trainieren, bei den Handballer-, Volleyballer-, oder Basketballerinnen war Mannschaftstraining lange weit weg. Außerdem gibt es keine Wettkämpfe, sie können sich nicht messen, das ist schwierig für Sportler.

Ist es kritisch für die Entwicklung von angehenden Leistungssportlern, so lange nicht trainieren und gegeneinander antreten zu können?

Nerius: Das ist ein Blick in die Glaskugel. Man kann das positiv oder negativ sehen. Mit Blick auf die duale Karriere kann die Situation zum Beispiel förderlich sein. Es gibt sicherlich einige, die jetzt sagen, sie legen erst einmal den Schwerpunkt auf die Schule und starten dann wieder richtig im Sport durch, sobald dieser wieder richtig möglich ist. Auf der anderen Seite gibt es sicherlich auch einige, die denken: Okay, das ging jetzt auch ein Vierteljahr ohne Sport, ich habe meinen Schulabschluss, ich fange jetzt ein Studium an und konzentriere mich auf meinen Job. Da kann es passieren, dass diese Talente dem Spitzensport verloren gehen.

Haben Sie solche Fälle in Leverkusen erlebt?

Nerius: Nein, bisher sind unsere Athleten alle heiß aufs Training. Sie sind mega motiviert – aber man kann nicht vorhersagen, was passiert, wenn die Krise länger andauert.

Was geht in den Köpfen der Schüler vor?

Nerius: Das ist schwierig zu sagen. Sie haben natürlich auch Bedenken, wie man sie in allen Teilen der Gesellschaft gerade findet. Für sie gibt es viele Fragezeichen: Können sie zum Beispiel ein Stipendium in den USA antreten oder müssen sie einen Plan B rausholen? Schreiben sie sich hier an anderen Universitäten ein, um vielleicht erst in ein, zwei Jahren in die USA zu gehen? Ist es dann vielleicht schon zu spät? Es ist schwierig. Das hat aber generell was mit dieser Generation zu tun.

Inwiefern?

Nerius: Die Generation Y – wie sie genannt wird – hat einen anderen Anspruch an die Gesellschaft als die Generationen zuvor. Sie ist es gewohnt, dass alles im Leben ohne allzu großen Widerstand funktioniert, man muss nicht viel machen, um weit zu kommen. Der Auszubildende will am besten sofort Vorstandschef werden, und hat auch direkt entsprechende Gehaltsvorstellungen. Jetzt hat diese Krise alle Teile der Gesellschaft zur Rückbesinnung gezwungen. Alle müssen ein Stück zurückschrauben. Das ist eine Erkenntnis dieser Zeit jetzt, und die wird auf unsere Jugendlichen genauso zukommen.

Befürchten Sie, dass die Athleten das nicht durchhalten?

Nerius: Viele erleben ohnehin einen Knick nach der Schule, sind unsicher, ob sie der Doppelbelastung aus Sport und Ausbildung und gewachsen sind, ob sie das auf sich nehmen wollen. Ich kann mir vorstellen, dass die Quote der Aussteiger nach der Krise noch höher sein wird.

Was bedeutet das mit Blick auf die Olympischen Spiele – vielleicht nicht die kommenden, aber die übernächsten? Gehen Deutschland die Medaillen-Kandidaten aus?

Nerius: Ich denke, es wird einige ältere Athleten geben, die direkt nach den verlegten Spielen 2021 ihre Karriere beenden werden. Da ist dann natürlich der Nachwuchs gefragt, die Lücken zu schließen. Ich fände es sehr schade, wenn Talente, die von der Pause gestoppt wurden, aber in fünf, sechs Jahren ganz nach oben kommen würden, jetzt wegen der Krise aufgeben würden. Diese Medaillen-Kandidaten würden dann tatsächlich fehlen.

Sie waren selbst jahrelang Leistungssportlerin: Worauf kommt es jetzt an?

Nerius: Rückschläge treffen jeden Leistungssportler. Wenn man die nicht verkraften kann, wird es schwer mit der Karriere. Das sage ich jetzt mal so knallhart: Wenn einer jetzt merkt, dass er nichts vermisst, dann ist es fraglich, ob er wirklich der Vollblutleistungssportler ist. Vielleicht ist das jetzt auch so etwas wie eine natürlich Auslese.

Was erhoffen Sie sich für den Leistungssport?

Nerius: Auch wenn es gerade Tiefgreifenderes gibt: Der Sport ist dennoch hoch anerkannt und wichtig für die Gesellschaft, er hat etwas Emotionales, das ein Land verbindet. Dieses Jahr ist ein Jahr, das man als Sportler überstehen muss. Der wahre Leistungssportler zeigt sich, indem er wieder angreift.