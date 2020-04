Trotz Corona: Basketball-Bundesliga setzt Spielbetrieb fort

Essen. Die Basketball-Bundesliga will die Saison noch zu Ende bringen - an einem zentralen Ort in zwei Fünfergruppen. Alles zu den umstrittenen Plänen.

Die Verhandlungen dauerten weit länger als ein Basketballspiel. Und fast schien es so, als würden sie – völlig untypisch für diese Sportart – auch nach diversen Verlängerungen ohne Ergebnis enden. Nach mehrstündiger Verhandlung stand am Montagabend schließlich doch fest: Die Basketball-Bundesliga (BBL) will den Spielbetrieb fortsetzen und die Saison nicht abbrechen, wie es zuletzt beispielsweise die Handballer getan hatten.

Gespielt werden soll – vorausgesetzt die Politik erlaubt dies – in einer Art modifizierter Play-offs in zwei Fünfergruppen. In der Gruppenphase spielt zunächst jeder gegen jeden, anschließend wird das Viertel- und Halbfinale sowie das Finale über Kreuz ausgetragen. Diese Turnierform soll sich auf knapp drei Wochen verteilen. Entsprechende Vorbereitungs- und Trainingszeiten bedenkend müsse das Okay der Politik spätestens am 18. Mai erfolgen, um die Saison wie anvisiert am 30. Juni zu beenden. Das Ganze soll sich an nur einem Standort, abspielen – ohne Zuschauer. Der Spielort soll kommenden Montag feststehen, ein umfassendes Hygiene- und Sicherheitskonzept sei mit externer Unterstützung in Arbeit.

Viele Spielerverträge enden im Mai

Es war keine einfache Entscheidung. Denn BBL-Geschäftsführer Stefan Holz hatte nicht alle Klubs auf seiner Seite im Werben um die Fortsetzung der Spielzeit. Klubs wie die Hamburg Towers, der MBC aus Weißenfels, Medi Bayreuth oder Brose Bamberg sprachen sich offen für einen Abbruch aus. Für eine Fortsetzung stimmten beispielsweise Tabellenführer FC Bayern München, die BG Göttingen und die Baskets Oldenburg. Schon vor der Videokonferenz war längst klar: Die Liga ist gespalten.

Und das hat seine Gründe: Bei vielen Klubs enden viele Spielerverträge im Mai. Eine Fortsetzung wäre mit Verlängerungen und entsprechenden Mehrkosten verbunden. Manche Spielerverträge wurden aufgrund der Corona-Pandemie gar vorzeitig aufgekündigt. Viele ausländische Profis weilen in ihren Heimatländern, ob und wann sie in Zeiten von Reisebeschränkungen und nachfolgender Quarantäne aufs Spielfeld zurückkehren können, ist fraglich. Gründe, mit denen sich beispielsweise Hamburg und Weißenfels schon früh gegen das Weitermachen positionierten.

Chance auf große Aufmerksamkeit

Auf der anderen Seite hatte sich die Ligaspitze um Holz seit Wochen vehement für eine Fortsetzung ohne Zuschauer in den Hallen ausgesprochen. Auch das hat seine Gründe. Zunächst die Angst vor Regressforderungen und Zahlungsausfällen von Fans und Sponsoren. Vor allem die Gelder der Telekom, die die Bundesligaspiele auf ihrer Internetplattform MagentaSport überträgt, sind für Liga und Klubs wichtig, noch stehen Teilzahlungen des Medienpartners aus.

Der größte Antrieb der Klubs ist jedoch folgender: Der deutsche Basketball könnte sich in Zeiten der Krise neben dem Fußball als eine von zwei Sportarten einer breiten Öffentlichkeit präsentieren, sich aus dem Schatten von Eishockey und Handball lösen. Auch öffentlich-rechtliche Sender könnten ihre Chance wittern, die Sportfans wieder mit aktuellen Übertragungen zu befriedigen. Ein absurdes Gedankenspiel? Zumindest eines, das mehrere BBL-Geschäftsführer favorisierten.

Sieben Klubs entschieden sich am Ende gegen eine Fortsetzung der seit Mitte März unterbrochenen Saison – für sie ist die Spielzeit beendet.