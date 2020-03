Unbeschwerte und faire Sommerspiele sind nicht mehr möglich

Das olympische Feuer ist in Japan eingetroffen. Doch immer mehr Sportler und Funktionäre zweifeln an der Ausrichtung der Spiele in Tokio.

Das Internationale Olympische Komitee zögert noch immer, die Olympischen Sommerspiele abzusagen. Die Kritik wird immer massiver. Ein Kommentar.

Die Welt ist in den Tagen der Corona-Krise voller trauriger Bilder. Mit einer tristen, schlichten Mini-Feier wurde das Olympische Feuer in Japan empfangen. Rund um den Fackellauf, der in den nächsten vier Monaten bis in die Hauptstadt Tokio führen soll, sind die meisten Feierlichkeiten abgesagt. Wer die Bilder der Militärkolonnen in Bergamo im Fernsehen sah, wie sie die Särge der Opfer der Virus-Pandemie in die Krematorien fuhren, der weiß es: Unbeschwerte Spiele kann es nicht mehr geben.