Weltrekordler Duplantis: Start in Düsseldorf ins Olympiajahr

Düsseldorf. Das Indoor Istaf im ISS-Dome ist für den Stabhochsprung-Star Armand Duplantis der erste Wettkampf 2021. An Düsseldorf hat er gute Erinnerungen.

Falls er es ohnehin nicht abwarten konnte, war dies natürlich eine glückliche Fügung. Um endlich bei seinem ersten offiziellen Arbeitstermin der Olympiasaison 2021 zu sein, musste Armand Duplantis nach dem Verlassen des Fliegers am Freitagabend nicht lange warten. Soeben am Flughafen Düsseldorf angekommen, saß der 21 Jahre alte Herr der Lüfte unmittelbar danach und in unmittelbarer Nähe im Athletenhotel vor einer Sponsorenwand und sagte, wie sehr er sich auf das Internationale Stadionfest (Istaf) im Düsseldorfer ISS-Dome am Sonntag (ab 12.15 Uhr im sportschau.de-Livestream, Highlights ab 14.30 Uhr in der ARD) freue.

„Ich fühle mich gut, ich bin gesund“, erklärte der Stabhochsprung-Weltrekordhalter aus Schweden hinter einem Mund-Nasen-Schutz, „mein Gefühl sagt mir, dass ich schon ganz gut in Form bin, um in Düsseldorf einen guten Wettkampf zu zeigen.“

Mihambo und Duplantis sind die Zugpferde für das Istaf in Düsseldorf

Das Düsseldorfer Meeting zählt in diesem Jahr erstmals zur Istaf-Reihe – der ersten Klasse unterm Hallendach. Neben Malaika Mihambo, Weitsprung-Weltmeisterin und Deutschlands Sportlerin des Jahres, ist Armand Duplantis das Zugpferd der Veranstaltung mit sechs Disziplinen (60 Meter Sprint und Hürden, jeweils für Frauen und Männer, dazu den Weitsprung der Frauen und das Stabhochspringen der Männer). „Wir freuen uns, dass so viele tolle Athletinnen und Athleten bei der Premiere des Istaf Indoor in Düsseldorf starten wollen“, sagt Meeting-Direktor Martin Seeber, „die Fans können sich auf packende Entscheidungen freuen.“

Noch in der Luft beim erfolgreichen Sprung ganz cool: Stabhochsprung-Weltrekordler Armand Duplantis startet am Sonntag in Düsseldorf. Foto: AFP

Es ist nicht übertrieben, die Konkurrenz im Stabhochsprung als so ziemlich das Beste, was diese Sportart zu bieten hat, anzupreisen. Weltrekordhalter und Europameister Duplantis, dazu Weltmeister Sam Kendricks aus den USA und Polens Sechs-Meter-Springer Piotr Lisek – in der Reihenfolge Kendricks, Duplantis, Lisek belegten sie das Siegerpodest bei der WM 2019 in Doha/Katar.

Duplantis, Kendricks, Lisek - fehlt nur noch Lavillenie beim Istaf in Düsseldorf

Nur der Franzose Renaud Lavillenie, der Olympiasieger von 2012 und dominierende Athlet des letzten Jahrzehnts überquerte am Freitagabend in Karlsruhe 5,95 Meter, fehlt da eigentlich noch in der Auflistung. „Es sind tolle Jungs am Start“, sagt Kendricks, „ich bin in Topform und will am Sonntag ganz oben mitspielen.“ Deutsche Herausforderer sind der nationale Meister Bo Kanda Lita Baehre, der DM-Zweite Torben Blech (beide Bayer Leverkusen) und der 2013er Weltmeister Raphael Holzdeppe (LAZ Zweibrücken).

Für Duplantis ist Düsseldorf der Auftakt die olympische Saison. „Es wird ein großes Jahr für mich“, sagt der 21-Jährige, der von seinen Eltern Greg und Helena trainiert wird. „Und hier lege ich los, um zu zeigen, dass ich dafür bereit bin.“ Im vergangenen Jahr brach Duplantis den 26 Jahre alten Weltrekord von Leichathletik-Legende Sergej Bubka (Ukraine). Im September überquerte er in Rom 6,15 Meter und sprang damit einen Zentimeter höher als Bubka 1994 in Sestriere (Italien) – das ist gefühlt der echte Weltrekord, erzielt nämlich im Freien. Offizielle Bestmarke in den Büchern des Weltverbandes sind aber Duplantis‘ 6,18 Meter vom Hallen-Meeting in Glasgow im vergangenen Februar.

2020 scheiterte Duplantis dreimal knapp am damaligen Weltrekord in Düsseldorf

Im vergangenen Jahr fieberten in der NRW-Landeshauptstadt noch 2000 Zuschauer mit, als der Schwede dreimal knapp an 6,17 Metern scheiterte – es wäre zu diesem Zeitpunkt Weltrekord gewesen. Diesen nun beim Istaf im zuschauerlosen ISS-Dome zu brechen, darf man nicht erwarten. Wenn Armand Duplantis im Sommer aber mit Olympia-Gold um den Hals baumelnd sagen kann, er sei am 31. Januar abgehoben zu einem Überflieger-Jahr, wird auch Düsseldorf ein guter erster Wettkampf gewesen sein.