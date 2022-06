Wimbledon: Niemeier erreicht zweite Runde - Struff ist raus

Eine Runde weiter in Wimbledon: Tennis-Talent Jule Niemeier aus Dortmund.

London. Jan-Lennard Struff verpasste beim Tennis-Klassiker in Wimbledon eine Überraschung. Für ein großes deutsches Talent lief es viel besser.

Jan-Lennard Struff brachte den Shootingstar der Tennisszene erst in Bedrängnis und dann an den Rand der Niederlage. Doch Carlos Alcaraz befreite sich mit all seinem Talent aus jeder brenzligen Situation. Beim 6:4, 5:7, 6:4, 6:7 (3:7), 4:6 war Routinier Struff (32) nur wenige Punkte von der Überraschung entfernt, musste sich zum Wimbledon-Auftakt dem Teenager aus Spanien aber nach 4:10 Stunden geschlagen geben.

Erster Sieg für Niemeier bei einem Grand-Slam-Turnier

Während Struff und Alcaraz auf dem „Heiligen Rasen“ im Court 1 ihren Krimi austrugen, prasselte es mitunter heftig auf das geschlossene Dach. Typisch Wimbledon. Maximilian Marterer und Jule Niemeier litten unter dem englischen Sommerwetter, doch die Unterbrechungen und Verschiebungen brachten sie nicht aus der Ruhe. Beiden gelang ihr erster Erfolg im All England Club, für Niemeier (22) war es der erste Grand-Slam-Sieg überhaupt.

Die Dortmunderin hatte sich bei den French Open erstmals für das Hauptfeld eines der vier größten Tennisturniere der Welt qualifiziert, in Paris aber in der ersten Runde verloren. Diesmal setzte sie sich gegen die Chinesin Wang Xiyu mit 6:1, 6:4 durch. „Ich fühle mich wohl auf Rasen, das passt zu meinem Spiel“, sagte Niemeier bei Sky: „Hier dabei zu sein, ist ein besonderes Gefühl. Die Stimmung ist sehr royal.“

Gemeinsam mit Nastasja Schunk aus Ludwigshafen, die am Dienstag spielt, ist Niemeier die Hoffnungsträgerin für die Zeit nach der Generation um die dreimalige Majorsiegerin Angelique Kerber, deren Match am Montagabend angesetzt war.

Marterer sendet ein Zeichen mit Vier-Satz-Sieg

Marterer (27) war vor einigen Jahren auf dem Weg nach oben, in der Weltrangliste kletterte er bis auf Rang 45, ehe ihn Verletzungen und die Corona-Pandemie zurückwarfen. Mit dem 4:6, 7:5, 6:4, 7:5 gegen den Slowenen Aljaz Bedene sendete er ein Zeichen. „Das fühlt sich unglaublich an“, sagte Marterer.

Währenddessen kämpfte Struff um seine große Chance nach langer Leidenszeit. Im vierten Satz startete er gut in den Tiebreak und hatte den Sieg vor Augen, doch es reichte nicht. Alcaraz, die Tennissensation der vergangenen Monate, strauchelte, noch ist er unerfahren, auf Rasen war es erst sein drittes Match.

Für Struff dagegen war es bereits das neunte Wimbledon, und eines, das hätte unvergesslich werden können. Denn hinter ihm liegt eine lange Leidenszeit. Im März hatte er sich beim ATP-Masters in Miami einen Zeh gebrochen, daraufhin die Sandsaison ausgelassen und war erst auf Rasen zurückgekehrt. Mit mäßigem Erfolg: In Stuttgart, Halle/Westfalen und auf Mallorca gelang ihm nur ein Sieg.

Schon zuvor war Struffs Karriere ins Stocken geraten. Nach vielen erfolgreichen Jahren wird er mittlerweile nur noch auf Platz 155 des Rankings geführt, sein letzter Grand-Slam-Sieg liegt mehr als zwölf Monate zurück. 2021 bei den French Open in Paris hatte er in der dritten Runde einen talentierten Teenager aus dessen Tennistraum gerissen: Carlos Alcaraz. Diesmal hatte der Spanier das bessere Ende für sich.

Kerber und Otte im Schnelldurchgang weiter

Angelique Kerber und Oscar Otte erreichten die zweite Runde im Schnelldurchgang: Den ersten Satz gegen die Französin Kristina Mladenovic, immerhin neunmalige Grand-Slam-Siegerin im Doppel und Mixed, gewann sie nach nur 17 Minuten mit 6:0. Für das 7:5 im zweiten Durchgang brauchte sie etwas länger, insgesamt reichte ihr gegen die teilweise völlig indisponierte Mladenovic eine solide Leistung. „Im ersten Satz habe ich vom ersten Punkt an gut gespielt, im zweiten kam Kiki zurück und hat ihr bestes Tennis gezeigt. Ich habe einfach versucht ruhig zu bleiben“, sagte Kerber.

Auf dem Weg zu neuen Erfolgen bei ihrem Lieblings-Grand-Slam werden höhere Hürden warten - am Mittwoch heißt die Gegnerin Magda Linette (Polen). Doch Kerber hat wiederholt bewiesen, dass mit ihr auf Rasen stets zu rechnen ist. 2018 holte sie den Titel im All England Club, im vergangenen Jahr erreichte sie zum vierten Mal das Halbfinale.

Dort will Oscar Otte (28) auch irgendwann einmal hin, sein steiler Aufstieg hat ihn bereits in die Setzliste geführt. Ohne den verletzten Olympiasieger Alexander Zverev ist der Kölner in Wimbledon die deutsche Nummer eins - und wurde dieser Rolle kurz vor Einbruch der Dunkelheit gerecht: Otte deklassierte seinen Kumpel Peter Gojowczyk beim 6:1, 6:2, 6:1. (sid/dpa)

