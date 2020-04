Yoga hilft Sportassen in der Corona-Krise

Essen. Spitzensportler wie Fecht-Weltmeister Max Hartung. halten sich in der Corona-Krise mit Yoga in der Balance – auch mental.

Olympia ist abgesagt. Alle anstehenden Wettkämpfe auch. Neue Ziele müssen her für Spitzensportler, deren ganzer Fokus zuletzt auf der Vorbereitung für Tokio 2020 lag. Der Dormagener Weltklasse-Fechter Max Hartung etwa hat sich vorgenommen, „endlich mal entspannt mit den Händen zu den Füßen runter zu kommen“. Mehr Beweglichkeit statt Olympiagold? „In diesen Zeiten muss man sich kleine Ziele setzen“, sagt der 30-Jährige schmunzelnd. Seit der Vorbereitung auf Rio 2016 praktiziert er Yoga, und aktuell hat er dafür mehr Zeit als sonst.

Max Hartung, erfolgreicher Sportler und umtriebiger Kritiker

Hartung denkt seit zwölf Jahren in olympischen Zyklen, die Verschiebung der Tokio-Spiele auf den Sommer 2021 erlebt er als „unvorstellbar, da hängt so viel Lebensplanung dran“ – und doch hatte er sich vor allen anderen klar positioniert, eine Verlegung gefordert und angekündigt, nicht teilzunehmen, sollte Olympia wie geplant in diesem Jahr ausgetragen werden. Das ist Max Hartung, genauso erfolgreicher Spitzensportler wie umtriebiger Kritiker verkrusteter Verbandsstrukturen und stetiger Gegenpol zu Männern wie Thomas Bach, dem deutschen Präsidenten des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), der oft mehr das große Ganze und die eigenen Machtbefugnisse im Blick zu haben scheint und weniger die Bedürfnisse der Athleten.

Gefühlt wie ein Science-Fiction-Film

Die aktuellen Einschränkungen auf Grund der Corona-Pandemie empfindet Hartung als sehr unwirklich. „Ich verstehe die Situation“, sagt der Dormagener, „aber gefühlt ist das wie ein Science-Fiction-Film, ich denke immer wieder, morgen ist alles vorbei.“ Ist es aber nicht. Hartung hat zwei Wochen in häuslicher Quarantäne hinter sich, seine Freundin hatte Kontakt zu einem Corona-Infizierten. Ihr und Hartung geht es gut, beide haben keine Symptome gezeigt – und sind heilfroh, nun wieder vor die Tür zu können.

Yoga, Ruhe-Pol in Hartungs anstrengender Trainingswoche

Der normale Trainingsalltag eines Säbel-Fechters ist natürlich weiterhin nicht möglich. Statt der üblichen Action auf der Planche heißt es für Hartung aktuell: Radeln auf dem Hometrainer, Joggen, Treppenlaufen, kleine Stabilisations- und Kraft-Programme zu Hause – und Yoga. Zumindest das ist gleich geblieben. Yoga, sonst vor allem Ruhe-Pol in Hartungs anstrengender Trainingswoche, ist jetzt auch eine Brücke zur Normalität: „In dieser Zeit, in der alles unsicher ist und man nicht so richtig weiß, was man mit einem langen Tag machen soll, hilft es, Rituale beizubehalten.“

Digital per Zoom-Konferenz

Das hat auch Barbara Plaza erkannt, ehemalige Hochspringerin aus Polen und seit 2014 Yoga-Lehrerin am Olympiastützpunkt (OSP) in Köln. Sie übt mit Fechtern, mit der Hockey-Nationalmannschaft der Damen und einigen Herren von Rot-Weiß Köln, mit Leichtathleten, Boxern. Normalerweise dreimal in der Woche in einem Raum am OSP – doch seit letzter Woche finden ihre Stunden digital über eine Zoom-Konferenz statt. Mehr als 15 Athleten hatten sich zuletzt zugeschaltet. „Viele von uns sind froh, wenn sie einen festen Termin am Tag haben“, erklärt Hockey-Nationalspielerin Nike Lorenz.

„Spitzensportler arbeiten so viel an konditionellen Dingen und an ihrer Technik, da kommen Erholung und Beweglichkeit meistens viel zu kurz“, sagt Plaza. Beides sei aber enorm wichtig. Um Verletzungen vorzubeugen. Und um klar im Kopf und mental stark zu bleiben. Yoga kann da helfen. Die sieben Chakren (Kreise) des Körpers werden geöffnet. „Yoga hat so eine beruhigende Wirkung, danach bin ich immer tiefenentspannt“, sagt Lorenz. Hartung erklärt: „Fechten ist ein Kampfsport, dabei geht es laut zu, Metall kracht auf Metall, es wird geschrien, alle sind angespannt – da sind die Yoga-Sessions für mich ein toller Ausgleich, es ist relativ still und jeder ist ganz auf sich selbst konzentriert.“

Einseitige Schwächen

Plaza hat ihre Programme speziell auf Spitzensportler zugeschnitten, sie übt mit den Athleten ein pragmatisches, nicht mit all zu viel Esoterik versehenes Yoga. Und sagt: „Klar sind viele Sportler verkürzt, die haben alle ihre einseitigen Schwächen.“ Aber das sei egal. „Beim Yoga müssen sie nichts erreichen, es geht darum, Grenzen zu erweitern, die Positionen wirken zu lassen, zu lernen, sich selbst zu regulieren.“ Die Sportler nehmen ihr Angebot dankbar an. Und haben es aktuell dringender nötig denn je.

„Die Situation fühlt sich sehr komisch an“, sagt Fechter Hartung. „Ohne anstehende Turniere fehlt die Orientierung, so lange keinen Fixpunkt zu haben, auf den wir hin trainieren, das kennen wir ja gar nicht.“ Er selbst klagt zumindest noch nicht über Langeweile. Er genießt es, wieder spazieren gehen zu können. Kämpft im von ihm mitbegründeten Verein „Athleten Deutschland“ weiter für die Rechte von Sportlern. Nimmt mit seinem Fecht-Kollegen Matyas Szabo im Rahmen ihres Demaskiert-Podcasts Trainingsvideos für Kinder auf.

Und arbeitet daran, endlich mal entspannt seine Hände und Füße zusammen zu bringen.