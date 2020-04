"Statt Instagram-Challenges mache ich was fürs Studium"

Die Fußball-Bundesliga pausiert, das Training in den Klubs wird auf Notbetrieb heruntergefahren. Für einige Spieler bedeutet das: mehr Zeit zuhause. Für Robin Bormuth, Profi bei Fortuna Düsseldorf, bedeutet die Corona-Pause: mehr Zeit zum Büffeln. "Im Moment ist das tägliche Training ziemlich eingeschränkt. Ich mache meine Übungen zuhause, aber daneben habe ich noch genug Zeit. Ich versuche schon, mehr zu lernen", sagt der 24-jährige Verteidiger im Gespräch mit dieser Redaktion. "Anstelle von Instagram-Challenges mache ich etwas fürs Studium.“

Bormuth studiert Sportmanagement an der Hochschule für Management IST in Düsseldorf. Er ist nicht der einzige Fußball-Profi, der die Corona-Krise positiv nutzen will. "Eine Bilanz können wir erst in zwei, drei Monaten ziehen. Aber wir stellen schon jetzt fest, dass die drei- bis 18-monatigen Weiterbildungen sehr gefragt sind", sagt Benjamin Willems von Hochschule in Düsseldorf dieser Redaktion. "Unter den Interessenten sind auch einige Bundesliga-Profis und Olympia-Teilnehmer, die die frei gewordene Zeit nutzen wollen." Die ARD-Recherche-Redaktion Sport hatte zuerst über den Trend berichtet. In Düsseldorf sind etwa 200 Fußball-Profis eingeschrieben, darunter 25 aus der ersten und 35 aus der zweiten Liga.

Fortuna-Profi Robin Bormuth studiert nebenher Sportmanagement an der Hochschule für Management IST in Düsseldorf. Foto: Getty

Warum Fußballer-Profis einen Plan B brauchen

Willems ist zuständig für Kooperationen mit Klubs und Stützpunkten und kennt die Situation im Profi-Fußball. „Es gibt keine Zahlen, wie viele Fußballer aus den Nachwuchsleistungszentren es in den Profibereich schaffen und nach 15 Jahren für ihr restliches Leben ausgesorgt haben. Aber ich schätze, es sind sehr wenige", sagt der Diplom-Sportwissenschaftler. "Es strömen immer mehr junge Menschen in den Bereich Profifußball. Dadurch wird die Durchlässigkeit noch geringer und Profikarrieren enden in der Regel früher.“

Die Hochschule in Düsseldorf bietet Studiengänge und Weiterbildungsmaßnahmen im Bereich Sport an. Die Teilnehmer können zuhause lernen oder im Bus zum nächsten Auswärtsspiel, Prüfungen sind flexibel gehalten. Zu den bekanntesten Absolventen gehören Eintracht-Vorstand Fredi Bobic oder Gladbach-Manager Max Eberl.

Fortuna-Profi Bormuth: Die Birne am Laufen halten

Für Robin Bormuth war lange vor der Corona-Krise klar, dass er auch neben dem Platz aktiv werden muss. "Bei mir spielten drei Faktoren eine Rolle: Erstens habe ich zwei Jahre in der U23 gespielt. Ich bin erst mit 20 Jahren zum Profifußball gekommen. Zweitens wollte ich auch im Kopf etwas zu tun haben. Ich will als Profi nicht nur stumpf Fußballspielen, sondern die Birne am Laufen halten. Und drittens hat man im Fußballmanagement kaum noch eine Chance ohne einen akademischen Hintergrund. Durch mein Studium fange ich später nicht bei Null an." So dachte wohl auch Marco Höger vom 1. FC Köln. Der 30-jährige Mittelfeldspieler zeigte vor wenigen Tagen stolz auf Facebook sein IST-Zertifikat "Spielanalyse & Scouting".

Ein Leben ohne Profi-Fußball

An der Hochschule in Düsseldorf gebe es laut Willems zwei Kerngruppen: Die der jungen Spieler, die einen Plan B suchen und die der älteren, die ihren letzten Vertrag unterschrieben haben. Willems ist froh, wenn die jungen Spieler rechtzeitig den Weg zu den Hochschulen finden. "Wir beobachten immer wieder, dass gerade junge Spieler die Zeit nach der Karriere noch nicht wirklich greifen können. Einige werden verleitet von tollen Wohnungen, tollen Autos – was sicherlich auch toll ist – aber jeder sollte sich auch ein Leben ohne Profifußball vorstellen können.“

Über den Tellerrand schauen

Das sieht auch Bormuth so: „Es kommt darauf an, wie man erzogen wurde, welche Werte man mitgegeben bekommen hat. Ich finde, man muss auch mal links und rechts vom Tellerrand schauen. Für mich war klar, dass ich nach der Fußballkarriere nicht in ein Loch fallen möchte." Die Zahl derer, die das auch nicht wollen, würde aber größer, sagt Bormuth.