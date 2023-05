Struff schlägt Tsitsipas und zieht ins Madrid-Halbfinale ein

Madrid. Jan-Lennard Struff steht zum ersten Mal in einem Masters-Halbfinale. Er bezwang den Weltranglisten-Fünften Stefanos Tsitsipas.

Der deutsche Tennisprofi Jan-Lennard Struff hat erstmals das Halbfinale eines Masters-Turniers erreicht. Der 33 Jahre alte Warsteiner gewann am Donnerstag in Madrid 7:6 (7:5), 5:7, 6:3 gegen den Weltranglisten-Fünften Stefanos Tsitsipas aus Griechenland. Struff war bei dem Turnier der zweithöchsten Kategorie eigentlich in der Qualifikation ausgeschieden, aber noch nachträglich ins Hauptfeld gerutscht. Im Halbfinale trifft er auf den Russen Aslan Karazew, gegen den er in der Qualifikation verloren hatte.

Der deutsche Davis-Cup-Spieler zeigte im sechsten Duell gegen Tsitsipas, warum er schon zweimal zuvor gegen den 24-Jährigen gewinnen konnte. Struff schlug genauso hart auf, agierte mutig und nervenstark. Beim Stand von 4:5 wehrte er im ersten Durchgang einen Satzball ab und entschied den Tiebreak mit der ersten Gelegenheit für sich.

Struff nutzt die einzige Breakchance des Abends

Ein Doppelfehler zum 5:6 im zweiten Durchgang leitete den Satzausgleich ein. Seine einzige Breakchance im gesamten Match nutzte Struff entschlossen zum 3:1 im entscheidenden Satz. Der Routinier bewahrte in kritischen Situationen danach kühlen Kopf und entschied die Partie nach 2:30 Stunden zu seinen Gunsten. (dpa)

