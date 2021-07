Surfer Glatzer ausgeschieden - "Unglaubliche Erfahrung"

Der deutsche Surfer Leon Glatzer in den Wellen am Tsurigasaki Surfing Beach.

Tokio. Surfer Leon Glatzer ist bei den Sommerspielen in Tokio ausgeschieden. Der 24-Jährige belegte bei der Olympia-Premiere seines Sports in der zweiten Runde den vierten Platz von fünf Wellenreitern.

Er verpasste damit den dritten Durchgang, für den sich die besten drei Surfer seines Heats qualifizierten. Dennoch war er glücklich. "Das war eine unglaubliche Erfahrung, eine einmalige Erfahrung", sagte Glatzer in einem Instagram-Video. "Es fühlt sich immer noch an wie ein Traum. Ich hatte eine großartige Zeit."

Glatzer erhielt für seine besten Wellen in Japan 10,43 Punkte. Der Australier Julian Wilson, der Dritter wurde, kam auf 11,27 Zähler. Die meisten Punkte in Glatzers Durchgang bekam der Italiener Leonardo Fioravanti mit 12,53 Zählern.

In der ersten Runde am Tsurigasaki Surfing Beach hatte Glatzer den direkten Einzug in den dritten Durchgang nur um die Winzigkeit von 0,10 Zählern hinter dem zweitplatzierten Michel Bourez aus Frankreich verpasst. Er wird nun mit Olympia-Rang 17 gewertet.

Glatzer hat deutsche Eltern, ist auf Hawaii geboren und in Costa Rica aufgewachsen. Er dankte nach seiner Olympia-Premiere allen Freunden und Fans, die ihm Nachrichten geschickt haben, und dem deutschen Team in Japan. "Ihr seid nicht nur ein Team, ihr seid nicht nur ein Label, ihr seid Familie, ihr seid das But und das Herz zu dem ich mich als Athlet zugehörig fühle!! Danke, dass es euch gibt."

