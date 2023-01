Tennis: Erster Grand-Slam-Titel für Aryna Sabalenka

Melbourne. Die 24-Jährige setzte sich im umkämpften Endspiel der Australian Open mit 4:6, 6:3, 6:4 gegen Wimbledonsiegerin Jelena Rybakina durch.

Tennisspielerin Aryna Sabalenka hat ihren ersten Grand-Slam-Turniersieg gefeiert. Die 24 Jahre alte Belarussin setzte sich bei den Australian Open am Samstag im hochklassigen Finale der Frauen gegen Wimbledon-Gewinnerin Jelena Rybakina aus Kasachstan mit 4:6, 6:3, 6:4 durch und gewann als erste Spielerin ein Major-Turnier unter neutraler Flagge. Wegen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine dürfen Russen und Belarussen in Melbourne nur als neutrale Athleten antreten.

Finalpremiere für Sabalenka

Bei ihrer Grand-Slam-Finalpremiere in der Rod Laver Arena steigerte sich Sabalenka, nachdem sie erstmals in diesem Jahr einen Satz abgeben musste. Im dritten Durchgang gelang ihr das am Ende entscheidende Break zum 4:3. Ihren vierten Matchball verwandelte sie nach 2:28 Stunden. Neben dem Titel und dem Preisgeld von umgerechnet rund 1,95 Millionen Euro darf sich Sabalenka auch über den Aufstieg auf Platz zwei der Weltrangliste freuen.

Die gebürtige Russin Rybakina, die seit 2018 für Kasachstan startet, klettert als erste Spielerin der Nation in die Top-Ten und kann sich mit einem Preisgeld von 1,06 Millionen Euro trösten. (dpa)

