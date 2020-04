Tennis-Profi Struff: „Vielleicht keine Spiele mehr in 2020“

Essen. Auch die Tennis-Welt steht still. Jan-Lennard Struff befürchtet, dass es lange so bleibt. Spieler jenseits der Top 100 können pleitegehen

Die Welt hat sich in der Corona-Krise verändert. Für jeden. Auch für Jan-Lennard Struff. Der Tennis-Profi aus Warstein ist plötzlich dort, wo er sonst fast nie ist. „Ich bin gewohnt, viel zu reisen und wenig zu Hause zu sein“, sagte der 29-Jährige dieser Zeitung. „Jetzt ist es komplett das Gegenteil. Ich versuche, das Positive herauszuziehen. Es ist auch sehr schön, mal mit der Familie intensiv zusammen sein zu können, auch wenn die Situation allgemein auf der Welt sehr schwierig ist.“

Das Kontakt-Verbot galt bis Mitte dieser Woche auch für Tennis-Profis. Erst durch einen Text in dieser Zeitung hat Jan-Lennard Struff erfahren, dass Berufssportler zu zweit die Stützpunktanlagen wieder nutzen dürfen. Bisher hat sich der Warsteiner im Homeoffice fit gehalten. Seinen Tennisschläger hat er seinem nicht ganz einjährigen Sohn Henri zum Spielen gegeben. Der Filius robbt damit über den Boden. Aber nach dem Vergnügen mit Henri kommt für Struff die Pflicht. „Ich erfülle den Plan meines Fitnesstrainers“, erzählt er. „Wir telefonieren und er kann sich dann per Facetime meine Übungen anschauen und mich korrigieren. Man wird in diesen Zeiten auch erfinderischer.“

„Wie Jürgen Klopp im Fußball“

Jan-Lennard Struff selbst hat seinen Tennisschläger zuletzt am 6. und 7. März bei der Davis-Cup-Qualifikation in Düsseldorf ernsthaft in der Hand gehabt. Beim 4:1-Erfolg des deutschen Teams über Weißrussland war Struff mit seinen Zwei-Satz-Siegen gegen Ilja Iwaschka und Egor Gerassimow der entscheidende Spieler und wurde von den Zuschauern stürmisch bejubelt. „Jürgen Klopp steht für Vollgas-Fußball, Jan-Lennard Struff für Vollgas-Tennis“, sagte Davis-Cup-Teamchef Michael Kohlmann.

Nicht einmal einen Monat später steht die Tennis-Welt absolut still. Wann die Bälle wieder über das Netz fliegen, steht in den Sternen. „Ich halte es sogar für möglich, dass wir in diesem Jahr gar nicht mehr spielen, denn unser Sport funktioniert nicht ohne die vielen Reisen der Spieler“, erklärt Struff. „Ich kann mir nicht wirklich vorstellen, dass es Turniere ohne Zuschauer geben wird. Ohne Zuschauer ist es nicht dasselbe. Und den Turnieren würden Einnahmen wegfallen.“

Boris Becker ist anderer Meinung

Craig Tiley, der Chef der Australian Open, teilt Struffs Skepsis. „Meine persönliche Sicht ist, dass es für das Tennis schwer wird, in diesem Jahr noch mal zurückzukommen“, sagte Tiley dem „Sydney Morning Herald“. „Wir müssen für den schlechtesten Fall planen und auf das Beste hoffen.“ Boris Becker dagegen meinte: „Wir sollten mit der Schwarzmalerei aufhören… natürlich wird dieses Jahr noch Tennis gespielt.“

Auf jeden Fall werden in diesem Sommer beim bekanntesten Tennisturnier der Welt keine Matches ausgetragen. Das Coronavirus sorgte für die Absage in Wimbledon für 2020. Ein herber Schlag für die Organisatoren in London, aber auch für die gesamte Tennis-Szene, dass der Rasen-Klassiker erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg ausfällt. „Die Absage von Wimbledon war für mich keine Überraschung. In dieser Zeit ist es einfach nicht möglich, solch ein Event abzuhalten“, sagte Struff. „Es sind dort Tausende von Fans unterwegs. Lange Schlangen bilden sich vor den Schaltern. Mir blutet das Herz, aber die Sicherheit ist einfach nicht gewährleistet.“

Vier deutsche Turniere abgesagt

Ursprünglich sollte Wimbledon vom 29. Juni bis 12. Juli ausgetragen werden. Nun soll die 134. Auflage der prestigeträchtigen Veranstaltung vom 28. Juni bis 11. Juli 2021 stattfinden. Die Tennis-Organisationen ATP und WTA teilten kurz nach der Absage von Wimbledon mit, dass der komplette Tour-Betrieb bis zum 13. Juli ausgesetzt wird. Damit fallen auch die vier deutschen Rasen-Turniere in Stuttgart, Halle/Westfalen (beide Herren) sowie Berlin und Bad Homburg (beide Damen) aus.

„Das ist megaschade, denn ich hätte mich sehr gern den deutschen Tennis-Fans präsentiert“, erklärte Jan-Lennard Struff, der in der aktuellen Weltrangliste an Position 34 geführt wird. Die Zwangspause wird nicht nur für die Veranstalter, sondern auch für die Tennis-Profis teuer. „Natürlich habe auch ich finanzielle Einbußen“, sagte Struff. „Ich hätte bei den Turnieren zumindest fixe Summen für die Erstrundenteilnahme erhalten. Ich persönlich habe momentan keine existenziellen Sorgen, trotzdem ist es eine schwierige Situation.“

„Für die wird es richtig, richtig eng“

Vor allem für Profis, die nicht so viele Erfolge wie Jan-Lennard Struff aufweisen. „Spieler, die in der Weltrangliste jenseits von 100 oder gar 200 stehen, haben viel größere Probleme“, erklärte Struff. „Für die wird es richtig, richtig eng. Sie können sogar pleitegehen.“

Der Warsteiner wird weiter daran arbeiten, in der Weltrangliste noch weiter nach oben zu kommen, obwohl er am 25. April schon 30 Jahre alt wird. Im Homeoffice und jetzt auch wieder in der Halle. Angst, dass er in den Wochen ohne ernsthafte Matches das Tennisspielen verlerne, habe er nicht. „Ich sehe es sachlich, im Sport geht es mal hoch und mal runter“, sagt Jan-Lennard Struff. „Wichtig ist, dass wir alle jetzt im Kampf gegen das Virus zusammenhalten.“