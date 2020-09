Gewinnen Sie einen 500€ Gutschein von MEINFOTO

Bei MEINFOTO gibt es für jeden Anlass das passende Fotoprodukt zur individuellen Gestaltung.

Wer kennt es nicht: die spontanen Schnappschüsse vom letzten Stadionbesuch oder die vielen Bilder von Familie und Freunden auf dem Smartphone, Tablet oder Computer. Einmal abgespeichert geraten sie schnell in Vergessenheit - doch das muss nicht sein!

Sei es eine Fotoleinwand mit dem Lieblingsfoto aus dem letzten Familienurlaub, ein Mundschutz mit dem Logo Ihres Vereins oder ein personalisiertes Kissen zur Geburt des eigenen Kindes – bei MEINFOTO gibt es für jeden Anlass das passende Fotoprodukt zur individuellen Gestaltung.

Foto: Picanova

Und so einfach geht’s: Mit nur wenigen Klicks zur eigenen Fotoleinwand

Laden Sie Ihr persönliches Lieblingsmotiv auf MEINFOTO hoch und wählen die gewünschten Eigenschaften aus. So können Sie bei einer Fotoleinwand beispielsweise das Format, das Rahmendesign oder die Kantendicke individuell nach Ihren Wunschvorstellungen anpassen. Falls gewünscht, haben Sie zudem die Möglichkeit einen Text oder ein Zitat hinzuzufügen. Ihrer Kreativität ist dabei keine Grenzen gesetzt. Nachdem Sie Ihre Bestellung abgeschlossen haben, fertigt die Manufaktur mit Standort in Köln sie in sorgfältiger Handarbeit an, sodass sie innerhalb 24 Stunden versandbereit ist.

(Eine Bargeldauszahlung ist ausgeschlossen. Bei Punktgleichheit wird gelost. Die Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein.)