Zwei Übernachtungen im Hotel Anklamer Hof

Essen. Mit Best Western in der Hansestadt Anklam: Gewinnen Sie zwei Übernachtungen inkl. Frühstück für zwei Personen im Hotel Anklamer Hof.

Sie brauchen eine Auszeit oder wollen Ihre Fußballmannschaft beim nächsten Spiel unterstützen? Dann nutzen Sie Ihre Chance und gewinnen Sie eine Auszeit im Hotel Anklamer Hof. Zentral in Anklam gelegen, erleben Sie Komfort und Kulinarik auf höchstem Niveau und mit persönlicher Note.

Ob Wasser, Land oder Luft, in der Hansestadt Anklam findet sich für jeden das passende Element. Entdecken Sie die Region mit dem Fahrrad oder seien Sie sportlich aktiv beim Golfen, Tennis, Rudern oder der hauseigenen Bowlingbahn. Zum Entspannen steht Ihnen der Spa Bereich "Spa & Moor" mit einem Schwimmbad, sowie zwei Saunen und einem Fitnessbereich zur Verfügung. Somit kommt hier jeder auf seinen Geschmack!

Wir wünschen Ihnen viel Glück!

Das nächste Fußballspiel Ihrer Lieblingsmannschaft steht an und Sie suchen noch eine Unterkunft in unmittelbarer Nähe? Dann reisen Sie nun mit Best Western Ihrem Verein nach! Sie können das Spiel hautnah miterleben und sind nur einen kurzen Weg von der Atmosphäre, den Fans und dem Jubel entfernt.

Verbinden Sie Ihre Leidenschaft für Fußball mit dem Komfort und der Qualität der Best Western Hotels. Buchen Sie Ihren Aufenthalt und seien Sie hautnah dabei, wenn Ihre Lieblingsmannschaft auf dem Rasen brilliert.

Finden Sie Ihr passendes Hotel unter: https://www.bestwestern.de/

(Eine Bargeldauszahlung ist ausgeschlossen. Bei Punktgleichheit wird gelost. Die Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein.)

