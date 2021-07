Bolls Olympia-Start wohl nicht in Gefahr

Düsseldorf. Tischtennis-Europameister Timo Boll kann trotz seiner Hüftverletzung offenbar an den Olympischen Spielen in Tokio teilnehmen.

"Wir müssen mit Wasserstandsmeldungen vorsichtig sein. Aber wir gehen aktuell nicht davon aus, dass sein Olympia-Start in Gefahr ist", sagte Sportdirektor Richard Prause der Deutschen Presse-Agentur. "Stand jetzt ist es wieder etwas besser geworden."

Der 40 Jahre alte Boll hatte sich am Freitagabend beim internen deutschen Vorbereitungsturnier mit dem Namen "Tokio Challenge" in Düsseldorf an der Hüfte verletzt. Der Rekord-Europameister brach das Match gegen seinen Nationalmannschafts-Kollegen Benedikt Duda sofort ab. In Tokio möchte Boll im Einzel- und im Mannschafts-Wettbewerb spielen.

